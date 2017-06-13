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В Госдуму внесли законопроект, позволяющий снижать размер обеспечения для госконтрактов

Экономика и бизнес
13 июня, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Соответствующая мера позволит снизить нагрузку на банки

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, устанавливающий возможность уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в сфере госзакупок, - эта мера позволит снизить нагрузку на банки. Соответствующий законопроект размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Сейчас механизм работы с банковскими гарантиями не позволяет изменить размер обязательств кредитной организации по ранее выданной гарантии, даже если обеспечиваемые банковской гарантией обязательства поставщика были частично выполнены. Речь идет о ситуации, когда контракт позволяет осуществлять госзакупки в несколько этапов.

Законопроект предполагает, что в такой контракт может быть включено условие об уменьшении размера обеспечения его исполнения. При этом размер обеспечения будет уменьшаться пропорционально стоимости выполненных работ, если от поставщика или исполнителя работ не требуют выплатить штраф или вернуть аванс. При исполнении контракта, который предусматривает выплату аванса, размер обеспечения будет уменьшаться после подтверждения факта выполнения работ в объеме произведенных авансовых платежей.

Документ наделяет правительство полномочиями по определению случаев, на которые предусмотренный законопроектом механизм уменьшения размера обеспечения не распространяется.

Реализация законопроекта позволит сократить обязательные резервы банка по мере освобождения его от обязательств по банковской гарантии, что повлечет снижение вознаграждения банка по предоставленной банковской гарантии, а также позволит высвободить поставщикам дополнительные финансовые ресурсы и направить их на развитие хозяйственной деятельности, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект разработан во исполнение поручения президента от 11 марта 2015 года.

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