Эксперты: повышение ставки ФРС США на 25 базисных пунктов не удивит рынок

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Заседание комитета по операциям на открытом рынке Федеральной резервной системы (ФРС) США 13-14 июня завершится в среду повышением базовой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 1-1,25% годовых, считают эксперты.

По их мнению, такое решение американского регулятора уже учтено рынком, а вероятность повышения ставки ФРС на 25 б.п. составляет уже почти 100%. Однако инвесторы не станут игнорировать итоги заседания ФРС, полагают экономисты. Риторика главы американского центробанка Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам заседания может повлиять на ожидания инвесторов относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС.

"Само по себе решение ФРС уже давно учтено в котировках: участники рынка не сомневаются, что ставка будет повышена на 25 б. п. (четвертый раз в текущем цикле) до 1,25%", - отмечает главный стратег Sberbank CIB по рынку валют и процентным ставкам Том Левинсон в обзоре.

Предыдущее повышение ставки ФРС произошло в марте, когда регулятор объявил о повышении базовой процентной ставки до 0,75-1% с 0,5-0,75% годовых. При этом Федрезерв на мартовском заседании не сигнализировал об ускорении темпов нормализации денежно-кредитной политики в США, а в мае сохранил ставку на прежнем уровне. Консенсус-прогноз агентства Bloomberg свидетельствует о том, что лишь 5 из 100 опрошенных экономистов ожидают сохранения ставки 14 июня в прежнем диапазоне 0,75-1% годовых. Остальные эксперты уверены в повышении учетной ставки на 25 б.п., до 1-1,25% годовых. Кроме того, вероятность повышения ставки ФРС на заседании 13-14 июня, исходя из фьючерсов на ставку по федеральным фондам, составляет 97,8%.

"Сейчас почти нет сомнений, что Федрезерв повысит ставку на 25 б.п., так что основной вопрос - это комментарий регулятора относительно дальнейших шагов, а именно, позволяет ли текущая макроэкономическая ситуация рассчитывать на три пересмотра ставки в 2017 году, или повышение окажется последним до конца года. Относительно этих перспектив консенсус на рынке отсутствует, голоса аналитиков разделились почти поровну", - полагает аналитик "Уралсиб Кэпитал" Ирина Лебедева.

Риторика ФРС

Руководство ФРС в марте ожидало еще два повышения ставки в текущем году. В частности, 9 из 17 членов Комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) ФРС по итогам заседания регулятора 14-15 марта ожидали повышения базовой процентной ставки в этом году до среднего уровня 1,375%. Это следует из опубликованного ранее "точечного графика", в котором видны ожидания членов комитета ФРС США относительно будущего значения базовой процентной ставки. Текущий средний уровень ставки находится на отметке 0,875% или в диапазоне 0,75-1%.

"Нас бы крайне удивило наличие существенных изменений в "точечном графике" - мы полагаем, что он будет указывать на еще одно повышение ставки в этом году (на те же 25 б. п.)", - считает Том Левинсон из Sberbank CIB.

Именно ожидания руководства ФРС относительного дальнейших темпов повышения ставки и риторика Джанет Йеллен сейчас интересуют инвесторов больше всего. "На пресс- конференции по итогам заседания FOMC основной интерес для участников рынка будут представлять указания на то, какой будет дальнейшая траектория ставки по федеральным фондам (в частности, будет ли еще одно повышение в сентябре), а также оценка регулятором общей ситуации в экономике", - считает экономист "ВТБ Капитал" Нил Маккиннон, слова которого приводятся в обзоре. По его мнению, рекордные уровни котировок американского рынка акций и относительно слабый доллар могут оказаться вполне достаточными аргументами для повышения ставки. В то же время инфляция остается низкой, а индикаторы экономической активности не дают особых оснований рассчитывать на сильный отскок экономики во втором квартале, добавляет эксперт.

В апреле глава ФРС Джанет Йеллен заявляла, что американская экономика уже находится в здоровом состоянии, поэтому сейчас главной задачей ФРС является проведение политики постепенного повышения базовой процентной ставки. При этом глава ФРС подчеркнула, что ведомство намерено поднимать базовую ставку постепенно, чтобы поддерживать адекватный рост американской экономики и "не допустить ее перегрева".

Ставка ФРС

Одним из основных механизмов в распоряжении ФРС является регулирование ставки рефинансирования - это процентная ставка, которую используют банки США при предоставлении своих избыточных средств в кредит другим коммерческим банкам, испытывающим нехватку резервов. Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС задает так называемую целевую ставку по федеральным фондам (federal funds target rate), которая представляет собой значение или диапазон значений. Средневзвешенное значение ставок называется эффективной ставкой по федеральным фондам (federal funds effective rate).

Мировой финансовый кризис вынудил ФРС в 2008 году снизить ставку до рекордно низкого диапазона - от 0 до 0,25% годовых. С тех пор целевая ставка не менялась семь лет, а эффективная ставка колебалась в пределах от 0,07% (декабрь 2012 года, начало 2014 года) до 0,2-0,22% (февраль 2009 года, весна 2010 года). В августе 2008 года эффективная ставка составила 0,14%.

Постепенное улучшение макроэкономической ситуации в США привело к изменению курса ФРС в сторону нормализации процентной политики. В декабре 2015 года в США уровень безработицы составлял 5% (самый низкий показатель с февраля 2008 года), рост ВВП прогнозировался на уровне 2,8%. В связи с этим 16 декабря 2015 года ФРС впервые с 2008 года изменила ставку, повысив ее до 0,25-0,5%. Спустя год, 14 декабря 2016 года, ФРС повысила базовую процентную ставку c 0,25-0,5% до 0,5-0,75%. Тогда руководство ФРС объяснило свое решение улучшением прогнозов по уровню безработицы (снижение до 4,7% с 4,8 в сентябрьском прогнозе), инфляции (повышение до 1,5% с 1,3% по предыдущей оценке), а также по росту ВВП США (до 1,9% с 1,8% из предыдущего прогноза) в 2016 году.

В текущем году ФРС продолжила нормализацию денежно- кредитной политики и 15 марта повысила ставку c 0,5-0,75% до 0,75-1,0%. Сегодняшнее возможное повышение ФРС ставки не окажет существенного влияния на российскую макроэкономику, говорил ранее министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, изменение ставки повлияет на доходности российских евробондов минимально. Кроме того, по мнению министра, продолжение политики ФРС по повышению базовой процентной ставки не создаст для России проблем с точки зрения оттоков капитала, поскольку РФ имеет сильный платежный баланс.