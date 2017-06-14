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Кабмин вносит в Госдуму законопроект о компенсациях за нарушение интеллектуальных прав

Экономика и бизнес
14 июня, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Законопроект предусматривает, что при определении размера компенсации будет учитываться неоднократность нарушения интеллектуальных прав

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму проекта федерального закона, уточняющего порядок определения размера компенсации за нарушение прав на результаты интеллектуальной деятельности. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Так, законопроектом "предусматривается, что, если одним действием нарушены права на несколько результатов интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, размер компенсации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат. При этом, если права на соответствующие результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации принадлежат одному или нескольким правообладателям, общий размер компенсации за нарушение прав с учетом характера и последствий нарушения может быть снижен судом ниже пределов, установленных ГК РФ, но не может быть ниже минимального размера компенсации за одно допущенное нарушение (10 тыс. рублей)". Предполагается, что такая компенсация, исчисленная с учетом конкретных обстоятельств дела в минимально допустимом размере, исключает возможность применения к нарушителю прав санкции, несоразмерной допущенному нарушению или многократно превышающей размер причиненных убытков.

Кроме того, законопроект предусматривает, что при определении размера компенсации суд будет учитывать неоднократность нарушения интеллектуальных прав.

В правительстве отмечают, что принятие законопроекта "позволит установить соразмерность санкции, налагаемой на нарушителя, ущербу, причиненному правообладателю, восстановить баланс прав и законных интересов нарушителя и правообладателя". Сообщается, что данный проект федерального закона, вносящий изменения в статью 1252 ГК РФ, подготовлен во исполнение постановления Конституционного суда от 13 декабря 2016 года и одобрен на заседании кабмина 8 июня.

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