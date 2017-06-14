Эксперты: стратегия позволит Севастополю решить накопленные десятилетиями проблемы

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /Корр. ТАСС Андрей Мединский/. Стратегия развития Севастополя, которую планируется принять в качестве регионального закона в 2017 году, призвана создать новую экономику, социальную инфраструктуру и сделать город комфортным для жизни. Такое мнение высказали ТАСС севастопольские политики и эксперты.

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Они отметили, что практически все сферы экономики и жизни города пришли в упадок за время пребывания в составе Украины. После воссоединения региона с Россией в 2014 году началось их восстановление, однако городу необходим вектор дальнейшего развития. Эксперты указали, что для эффективной реализации стратегии необходимо наладить диалог между всеми заинтересованными участниками процесса, включая все ветви власти, Минобороны РФ и общественность.

Проблемы решаемы

Как отмечается в тексте стратегии, нахождение Севастополя и Республики Крым после распада Советского Союза в составе Украины привело к катастрофическим последствиям. В городе исчез реальный сектор экономики - прекратили существование многие промышленные предприятия, а целый ряд гигантов превратился в мелкие производства, деградировало сельское хозяйство, осталось на уровне 1990-х годов качество курортных и туристических услуг. Сильно износилась городская инфраструктура.

Сейчас практически нет ни одной сферы, где в Севастополе не было бы проблем и явного отставания от других регионов России. Это касается как экономики, так и социальных вопросов.

"По показателю валового регионального продукта (ВРП) в расчете на душу населения Севастополь занимает одно из последних мест среди субъектов РФ. По этому важному параметру город более чем в четыре раза уступает средней величине по РФ и в три раза - по Южному федеральному округу. Основная причина такого результата заключается в чудовищном искажении структуры экономики Севастополя, превратившейся за время его пребывания в составе Украины в иждивенческую", - отметили создатели стратегии.

Как следует из документа, это "перекошенное" состояние экономики, в том числе, выражается в доминировании непроизводственных видов деятельности, которые не создают добавленной стоимости, таких как госуправление и услуги. Кроме того, имеется множество инфраструктурных и социальных проблем, например, отсутствие дорожного хозяйства, отвечающего запросам времени, изношенность жилого фонда (55%, тогда как в среднем по РФ - 8,8%), отставание по обеспеченности населения социальными объектами, в том числе больницами и учреждениями образования, и многие другие.

Впрочем, по мнению экономического обозревателя Алексея Тихонова, глобальных препятствий к развитию города нет. "Системных проблем нет, но есть проблема привлечения частных инвестиций", - сказал Тихонов ТАСС, добавив, что обеспечение вхождения в регион инвесторов, создание для них благоприятных условий, является важнейшей задачей, которую предстоит решить для воплощения стратегических планов.

Развитие традиционных отраслей

"Севастополь впервые получит такой архиважный документ - стратегию развития. Во времена, когда Севастополь находился под юрисдикцией Украины, никаких подобных документов не было, это не позволяло ему нормально развиваться. Но сегодня есть надежда, что у Севастополя появляется вполне четкое представление о будущем", - сказал ТАСС депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

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Проект стратегии предусматривает развитие экономики города в тех отраслях, которые исторически сложились в Севастополе. "Наибольший потенциал города мы видим в таких классических для Севастополя отраслях, как судостроение и судоремонт, приборостроение, туризм, виноделие и рыбный промысел", - сообщил ТАСС врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников. Он добавил, что по каждому из этих направлений в стратегии заложены существенные показатели роста.

К примеру, ключевая для Севастополя отрасль судостроения и судоремонта за постсоветский период полностью деградировала. Промышленный гигант советского времени - Севастопольский морской завод - сократил численность сотрудников до 130, тогда как в годы СССР здесь работало почти 16 тыс. человек, и практически прекратил хозяйственную деятельность. Однако, согласно стратегическим планам, отрасль должна вырасти в семь раз, причем речь идет не только о возрождении Севморзавода за счет модернизации, в которую Объединенная судостроительная корпорация и федеральный бюджет вложат более 7 млрд рублей до 2020 года, но также малых и средних предприятий, которых в городе более сотни.

"Уже можно говорить о проекте формирования севастопольского центра судостроения и судоремонта на площадках 13-го судоремонтного завода, Севморзавода, 771-го и 91-го заводов, которые будут в основном обслуживать нужды Черноморского флота. Соответственно, это будет влиять на загрузку малых предприятий. Малые и средние предприятия у нас в основном специализируются на гражданском судоремонте, на производстве маломерных судов, и эта отрасль у нас динамично развивается", - отметил Овсянников.

В результате реализации стратегических планов к 2030 году ВРП должен вырасти вдвое, планируется увеличение частных инвестиций в 2,5 раза, рост численности занятых в экономике на 24%, двукратный рост производительности труда.

Планы амбициозные, но достижимые

"Наши цели амбициозные, но достижимые. Конечно же, санкции и трудности с логистикой создают определенные преграды, но у Севастополя есть немало своих сильных сторон. Поэтому в первую очередь мы видим не трудности, а возможности для дальнейшего развития", - сказал Овсянников.

Тихонов отметил, что для реализации стратегии необходимо четко понимать конкретные шаги для ее воплощения. "Я бы не говорил о том, что все планы, заложенные в стратегии, полностью реализуются. Любая положительная подвижка в санкциях - и у нас инвестиционные показатели на порядок вырастут, и наоборот. Но это не означает, что таких планов не должно быть, люди, которые сюда идут, инвесторы, должны понимать приоритеты властей", - добавил он.

По мнению эксперта, многие вопросы реализации стратегии зависят от федерального центра, такие как развитие судостроения, где семикратный рост показателей напрямую связан с модернизацией отрасли за счет федеральных средств. Поэтому севастопольскому правительству необходимо сосредоточиться на решении тех задач, которые зависят именно от него. "Это привлечение частных инвесторов, создание большого количества государственно-частных партнерств, создание привлекательного туристического кластера, работа с человеческим капиталом", - уточнил Тихонов.

Стратегия уже работает

Стратегия, которую только планируется принять в качестве регионального закона, уже работает за счет реализации федеральных целевых программ (ФЦП), отметил врио губернатора Севастополя Овсянников. "В программе "Социально- экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года" подробно описаны шаги на ближайшие три года, в программе "Развитие малого и среднего предпринимательства Севастополя на 2017 год" - действия в данной сфере и так далее", - сказал он.

По словам Овсянникова, власти прорабатывают конкретные мероприятия, которые позволят воплотить стратегические планы. "Стратегия не только формулирует задачи, но и дает пути их решения, инструкция по ее реализации находится внутри самого документа. Кроме того, текущая работа правительства Севастополя синхронизирована с задачами стратегии. По сути - это более системный и комплексный подход к нашей ежедневной работе", - добавил он.

Овсянников уточнил, что местные власти сейчас особенно тщательно прорабатывают решение проблем, которым раньше не уделялось должного внимания, особенно в социальной сфере. "Это касается запуска ключевых проектов социальной сферы: по образованию, медицине, дорогам. Тем направлениям, которые напрямую влияют на качество жизни горожан", - сказал он.

Залог успеха - согласованность позиций

Одним из главных факторов, влияющих на реализацию стратегии в будущем, по мнению экспертов, является согласованность позиций всех заинтересованных сторон. В Севастополе, являющемся базой Черноморского флота, - это Минобороны РФ, все ветви власти и общество. "Есть главные игроки - это исполнительная власть, прежде всего, в какой- то степени законодательная власть, это, безусловно, Министерство обороны, поскольку мы всегда были базой ЧФ и мы совершенно неотделимы от флота, и, конечно, это гражданское общество", - отметила спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева.

Аналогичной позиции придерживается депутат Госдумы Белик, отметивший важность согласованности позиций с Минобороны РФ. "На стратегии должно быть буквально написано: "Согласовано Министром обороны Российской Федерации Шойгу С. К". Без визы министра обороны и командующего Черноморским флотом Александра Витко, без учета видения развития города военным ведомством принятие стратегии недопустимо", - сказал он.

Эксперты также отметили особую важность диалога власти и общества. "Общественность хочет роста промышленности, а при этом в адрес приезжих звучит часто, что, мол, "понаехали", иногда говорят вообще, что город нужно закрыть. Поэтому обязательно нужны коммуникации с людьми", - сказал Тихонов.

Обсуждение проекта стратегии в течение нескольких месяцев проходило на экспертных площадках, объединивших представителей разных отраслей экономики, общественности и независимых экспертов, командование ЧФ, также она прошла и общественное обсуждение. В результате в первоначальный вариант документа были внесены изменения, именно этот согласованный и обновленный вариант стратегии после согласования на федеральном уровне будет направлен в Заксобрание Севастополя для принятия в качестве регионального закона.