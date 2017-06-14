Половина выявленных Роспотребнадзором нарушений в товарах из Китая приходится на игрушки

AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕСпорт 14 июня, 13:11
Синоптики предупредили жителей трех регионов Западной Сибири об аномальной жареСибирь 14 июня, 13:08
Строительство арены и аэропорта к ЧМ в Ростове-на-Дону идет с опережением графикаСпорт 14 июня, 13:06
Более 80% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаосаМеждународная панорама 14 июня, 13:04
Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решеныСпорт 14 июня, 12:52
На Земле Франца-Иосифа летом начнут использовать солнечную энергиюОбщество 14 июня, 12:49
Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновниковПолитика 14 июня, 12:46
Власти Москвы подвели предварительные итоги голосования по программе реновацииОбщество 14 июня, 12:40
Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в МосквеСпорт 14 июня, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор за последние полтора года изъял из продажи более тысячи наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, при этом больше половины нарушений приходится на детские игрушки.
Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Наибольший объем (несоответствий - прим. ред.) - около 52% - приходится на игрушки, почти 27% - на продукцию легкой промышленности, также около 16% - на продукцию, предназначенную для детей и подростков, и около 5% продукции с нарушениями - на пищевую продукцию", - отметили в ведомстве.
Наиболее частые недостатки - отсутствие маркировки, однако встречаются и более грубые нарушения. Так, в некоторых игрушках превышен допустимый уровень по содержанию фенола, а в одежде - нарушения по гигроскопичности и воздухопроницаемости.
В ходе проверок пищевой продукции из Китая, продающейся в российской рознице, Роспотребнадзор обнаружил запрещенные вещества в биологически активных добавках к пище, а также нитраты и химические элементы в овощах. По замороженной рыбе зафиксировано превышение нормы по глазури (слой льда) в 4,7 раз, сообщили в ведомстве.
Все товары с нарушениями были изъяты из оборота.