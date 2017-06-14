Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Половина выявленных Роспотребнадзором нарушений в товарах из Китая приходится на игрушки

Экономика и бизнес
14 июня, 11:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

За полтора года из продажи изъято более тысячи наименований китайской продукции

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор за последние полтора года изъял из продажи более тысячи наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, при этом больше половины нарушений приходится на детские игрушки.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Наибольший объем (несоответствий - прим. ред.) - около 52% - приходится на игрушки, почти 27% - на продукцию легкой промышленности, также около 16% - на продукцию, предназначенную для детей и подростков, и около 5% продукции с нарушениями - на пищевую продукцию", - отметили в ведомстве.

Наиболее частые недостатки - отсутствие маркировки, однако встречаются и более грубые нарушения. Так, в некоторых игрушках превышен допустимый уровень по содержанию фенола, а в одежде - нарушения по гигроскопичности и воздухопроницаемости.

В ходе проверок пищевой продукции из Китая, продающейся в российской рознице, Роспотребнадзор обнаружил запрещенные вещества в биологически активных добавках к пище, а также нитраты и химические элементы в овощах. По замороженной рыбе зафиксировано превышение нормы по глазури (слой льда) в 4,7 раз, сообщили в ведомстве.

Все товары с нарушениями были изъяты из оборота.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
4
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама