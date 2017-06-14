Половина выявленных Роспотребнадзором нарушений в товарах из Китая приходится на игрушки

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор за последние полтора года изъял из продажи более тысячи наименований китайской продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, при этом больше половины нарушений приходится на детские игрушки.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Наибольший объем (несоответствий - прим. ред.) - около 52% - приходится на игрушки, почти 27% - на продукцию легкой промышленности, также около 16% - на продукцию, предназначенную для детей и подростков, и около 5% продукции с нарушениями - на пищевую продукцию", - отметили в ведомстве.

Наиболее частые недостатки - отсутствие маркировки, однако встречаются и более грубые нарушения. Так, в некоторых игрушках превышен допустимый уровень по содержанию фенола, а в одежде - нарушения по гигроскопичности и воздухопроницаемости.

В ходе проверок пищевой продукции из Китая, продающейся в российской рознице, Роспотребнадзор обнаружил запрещенные вещества в биологически активных добавках к пище, а также нитраты и химические элементы в овощах. По замороженной рыбе зафиксировано превышение нормы по глазури (слой льда) в 4,7 раз, сообщили в ведомстве.

Все товары с нарушениями были изъяты из оборота.