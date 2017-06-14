Россельхознадзор разрешил поставки с двух молочных предприятий Белоруссии

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор отменил временные ограничения на поставки в Россию с двух молочных предприятий Белоруссии, говорится в сообщении ведомства.
С 14 июня Россельхознадзор разрешил поставки в Россию сыра с предприятия "Белсыр", а также сухого молока, сухой молочной сыворотки, сыра и масла с "Щучинского маслосырзавода".
Ранее Россельхознадзор опубликовал на своем сайте полный перечень белорусских предприятий, на которые распространяются ограничительные меры ведомства.
Возможности поставлять свою молочную продукцию в Россию были лишены пять белорусских предприятий: "Рогачевский молочно-консервный комбинат" и "Белсыр", расположенные в Гомельской области, филиал "Слуцкого сыродельного комбината" в Минской области, "Молочный полюс" (Могилевская область) и "Лепельский молочно-консервный комбинат" (Витебская область).
Поставлять мясную и рыбную продукцию временно запрещено 24 белорусским предприятиям. Под ограничения попали птицефабрика "Дружба", Иванцевичское РАЙПО (филиал "Коопзаготпром"), "Березовский комбинат кооперативной промышленности", Дрибинское РАЙПО, предприятия "БилтонгФуд", ГурманФуд", "Вахавяк Плюс", "Витебская бройлерная птицефабрика", СООО "Георгий и сыновья", Лельчицкое РАЙПО ОСП "Производственный комбинат", "Онэксимпрод", "Террамит", "Серволюкс", "Жлобинский мясокомбинат", ЧУПТП "Мирон", "Могилевский мясокомбинат", ООО "Камчатская рыба", "Столинзаготпромторг", "Любанский КООППРОМ", "Мясков-МПП", "Мера Голд", "Мясопродукт", ООО "Розовый кит" и мясной двор "Тарасово".