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Реализация инвестпроектов на Ямале увеличит грузопоток по СМП до 70 млн тонн

Экономика и бизнес
14 июня, 13:19 UTC+3 САБЕТТА САБЕТТА 14, июня. /ТАСС

Губернатор ЯНАО Дмитрий Колбылкин отметил, что для развития транспортной инфраструктуры необходимо "синхронизировать работу на всех участках"

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин (справа)

Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин и вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин (справа)

© Пресс-служба губернатора ЯНАО

САБЕТТА, 14 июня. /ТАСС/. Реализация крупных инвестиционных проектов в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) позволит увеличить грузопоток по Северному морскому пути (СМП) до 70 млн тонн в год. Об этом в среду на заседании Госкомиссии по развитию Арктики сообщил губернатор региона Дмитрий Кобылкин.

"Мы уже "разогрели" Северный морской путь. Заводы "Ямал СПГ" и будущий "Арктик СПГ" на полуострове Гыдан, а также транспортировка нефти месторождений, прилегающих к акватории Обской Губы, позволят довести грузопоток по СМП до свыше 70 млн тонн в год. И это не предел, важно при развитии транспортной инфраструктуры синхронизировать работу на всех участках", - сказал Кобылкин.

Проект "Ямал СПГ"

Проект "Ямал СПГ" реализуется на полуострове Ямал за Полярным кругом на базе Южно-Тамбейского месторождения. Оператором проекта является ОАО "Ямал СПГ" - совместное предприятие ОАО "НОВАТЭК" (50,1%), концерна TOTAL (20%), Китайской национальной нефтегазовой корпорации (20%) и Фонда Шелкового пути (9,9%). Доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составляют 926 млрд куб. м газа.

Строительство завода по сжижению природного газа осуществляется тремя очередями с запуском в 2017, 2018 и 2019 годах. Проект предусматривает ежегодное производство около 16,5 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ) и до 1,2 млн тонн газового конденсата с поставкой на рынки стран АТР и Европы.

В рамках проекта "Ямал СПГ" создана необходимая транспортная и социальная инфраструктура.

Морской порт Сабетта построен в рамках государственно- частного партнерства. Для приема строительных грузов и технологических модулей завода в первую очередь возведены грузовые причалы. Доставка грузов в порт осуществляется круглогодично, в зимнее время используется ледокольная проводка.

Порт Сабетта станет одной из важнейших опорных точек СМП - кратчайшего маршрута, соединяющего Европу и Азию.

Для проекта "Ямал СПГ" специально построен первый из 15 танкеров высшего ледового класса Arc7.

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