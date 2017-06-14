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Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"

Экономика и бизнес
14 июня, 14:19 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, июня. /ТАСС

Ранее Хозяйственный суд Киева отказал государственной исполнительной службе во взыскании дивидендов "Газпрома" в компании "Газтранзит" за 2016 год

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© EPA/FILIP SINGER

КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Хозяйственный суд Киева разрешил государственной исполнительной службе министерства юстиции Украины взыскать 84 млн гривен ($3,22 млн по текущему курсу) дивидендов "Газпрома" в компании "Газтранзит" за 2016 год в счет частичного погашения наложенного ранее штрафа. Об этом сказано в постановлении суда.

"Суд удовлетворил заявление Государственной исполнительной службы Украины", - сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на решение суда.

Ранее, 28 апреля, Хозяйственный суд Киева отказал государственной исполнительной службе во взыскании дивидендов "Газпрома" в компании "Газтранзит" за 2016 год. Суд объяснил тогда свое решение тем, что "перечень акционеров "Газтранзита", которые имеют право на получение дивидендов, не определен".

Штраф, пеня, дивиденды

В феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) принял решение наложить на "Газпром" штраф в 85,9 млрд гривен (около $3,2 млрд) из-за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Впоследствии АМКУ насчитал 100 процентов пени на 85,9 млрд гривен штрафа "Газпрома". В свою очередь российская компания подала жалобы в суды разных инстанций на решение антимонопольного ведомства.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отказал "Газпрому" в удовлетворении кассационной жалобы по штрафу АМКУ. У компании три месяца, чтобы оспорить решение этого суда в Верховном суде.

Антимонопольный комитет Украины 11 апреля обратился в департамент Государственной исполнительной службы минюста Украины с просьбой принять меры для взыскания штрафа и пени на основании принятых ранее решений судов, в том числе путем ареста активов и запрета на их отчуждение. В заявлении указывалось, что "Газпром" является соучредителем компании "Газтранзит".

Ранее в АМКУ заявляли, что исполнительная служба открыла дело и разрешила арест активов российской компании на территории Украины.

28 апреля общее собрание акционеров "Газтранзита" приняло решение направить 90% чистой прибыли за 2016 год в размере 209,066 млн гривен (около $8 млн) на выплату дивидендов. "Газпрому" принадлежит 40,2174% акций компании, поэтому российской стороне подлежат выплаты в размере около $3,22 млн.

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