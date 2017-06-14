ЦБ: большинство обманутых дольщиков не имело договоров страхования

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Факт неполучения денежных выплат обманутыми дольщиками не связан с недоработками страховых компаний и надзора за ними, а с механизмом, позволяющим заключать договоры долевого участия без страховки. Об этом заявил в Госдуме глава департамента страхового рынка ЦБ Игорь Жук.

"Подавляющее большинство обманутых дольщиков не имели договоров страхования в формате 214-ФЗ. Столь печально известное СУ-155, это было, как правило, мошенничество, связанное с тем, что это была комбинация недобросовестных действий застройщика. И компания, которая просто не получала платежи, и договоры были недействительны", - сказал он.

Глава департамента напомнил, что ЦБ установил требования к компаниям, которые занимаются ответственностью застройщиков. "После того, как требования ЦБ были ужесточены, компаний оставалось там 19 плюс одно общество взаимного страхования. Компании проверяются на двухнедельной основе, и, если компания не соответствует требованиям Банка России, либо есть вопросы к перестрахованию, принимаются надзорные действия вплоть до отзыва лицензии", - отметил Жук.

"У нас сейчас нет проблем с невыплатами страховых компаний. Львиная часть договоров, которые касались обманутых дольщиков, они были без страхового обеспечения, там не было темы страхования. У нас информации о невыполненных обязательствах нет, там, где есть страховое событие. Это техническая проблема - в том, что такие события крайне непросто фиксируются, должно быть решение арбитражного суда по банкротству застройщика. Вопрос не к ЦБ, а просто к механизму, который позволял части дольщиков регистрировать договор долевого участия без страхового обеспечения", - объяснил Жук.

В ходе рассмотрения законопроекта о компенсационном фонде дольщиков спикер Госдумы Вячеслав Володин выразил обеспокоенность тем, что страховые компании собрали 18 млрд рублей, однако ни один из 16 тыс. обманутых дольщиков не получил выплаты.