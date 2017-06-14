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Глава "Россетей" избран председателем совета директоров МОЭСК

Экономика и бизнес
14 июня, 16:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что кандидатура Олега Бударгина не выдвигалась в числе претендентов в советы директоров "Россетей" и ФСК

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Новый совет директоров "Московской объединенной электросетевой компании" (МОЭСК, входит в "Россети") избрал председателем совета генерального директора "Россетей" Олега Бударгина. Об этом говорится в сообщении МОЭСК.

Ранее акционеры МОЭСК на годовом собрании 8 июня переизбрали совет директоров, заменив в нем всего одного участника. Заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг "Россетей" Константин Петухов сменил в совете директора департамента учета электроэнергии и взаимодействия с субъектами рынков электроэнергии "Россети" Алексея Ракова.

Прежние места в совете директоров МОЭСК сохранили глава "Россетей" Олег Бударгин, заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко, руководитель департамента ЖКХ города Москвы Павел Ливинский, гендиректор АО "Лидер" Анатолий Гавриленко, заместитель гендиректора по инвестициям и взаимодействию с госорганами АО "Лидер" Алексей Нуждов, заместитель генерального директора - начальник управления корпоративного контроля АО "Лидер" Сергей Никитин, вице-президент - финансовый директор НПФ "Газпфонд" Евгений Логовинский, генеральный директор МОЭСК Петр Синютин, член правления "Россетей" Андрей Демин, генеральный директор "МРСК Центра" Олег Исаев, директор департамента стратегического развития "Россетей" Сергей Лебедев, заместитель начальника департамента прямых инвестиций Газпромбанка Сергей Грищенко.

Ранее сообщалось, что кандидатура Бударгина не выдвигалась в числе претендентов в советы директоров "Россетей" и ФСК (также входит в группу "Россети"). Акционеры утвердят новые составы советов директоров компаний на годовых собраниях 30 и 29 июня соответственно.

МОЭСК - распределительная сетевая компания, обслуживает потребителей Москвы и Московской области. Протяженность линий электропередачи составляет 72,7 тыс. км. Контрольным пакетом акций МОЭСК (50,9%) владеют "Россети".

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