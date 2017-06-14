МЭР ждет от Минкомсвязи деталей по финансированию программы цифровой экономики РФ

ПЕКИН, 14 июня. /Корр. ТАСС Алексей Селищев, Екатерина Казаченко/. Министерство экономического развития РФ, которое участвует в обсуждении вариантов финансирования программы развития цифровой экономики, ждет от Министерства связи и массовых коммуникаций России детальной информации по конкретным направлениям, требующим финансирования из госбюджета, и соответствующим объемам. Об этом сказал ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев.

Ранее глава Минкомсвязи Николай Никифоров говорил о возможном создании обособленного фонда цифровой экономики (по типу дорожного), который объединит различные источники финансирования этой программы (отчисления операторов на устранение цифрового неравенства, средства от продажи частот и другие средства). Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович говорил ТАСС, что правительство рассматривает такой вариант.

"Идея выглядит хорошо, но ее сейчас нужно довести до какой-нибудь проработанной стадии, чтобы можно было уже более подробно ее обсуждать", - отметил Фомичев. "Мы пока, как министерство, не видели от Минкомсвязи финансово- экономического обоснования направлений, на которые эти средства предполагается расходовать и прикидки по объемам, от этого будет очень много зависеть", - добавил он.

Результат неясен

По словам Фомичева, Минэкономразвития сейчас обсуждает возможное создание фонда цифровой экономики с Минкомсвязи и Минфином. "Пока окончательных решений не принято. Какое решение будет принято - прогнозировать достаточно сложно. Но идея (создания обособленного фонда цифровой экономики по типу дорожного) как минимум заслуживает обсуждения, ведь она дает возможность сфокусировать имеющиеся государственные ресурсы", - отметил он.

Замглавы МЭР добавил, что речи о выделении новых ресурсов на реализацию цифровой экономики пока не идет. "Но обособление имеющихся ресурсов позволит более ритмичным образом финансировать целевые проекты в области цифровой экономики", - пояснил он.

Вопрос финансирования программы "Цифровая экономика России" будет в скором времени обсуждаться на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, говорил Никифоров в кулуарах ПМЭФ-2017. Также на совете будет обсуждаться вопрос системы управления реализацией программы.

Основные инвестиции - частные

Какая доля инвестиций в цифровую экономику России будет государственной, а какую часть вложит бизнес - пока непонятно. Как сказал Фомичев, вопрос пропорций государственных и частных инвестиций в развитие цифровой экономики страны пока не обсуждался.

"Государство должно в первую очередь нести расходы на базовую инфраструктуру, на образование, на исследования и разработки, на связанные с инфраструктурой и передачей данных вещами. Все что связано с развитием в отраслевом разрезе, там основную роль должен играть бизнес, и государство там скорее будет играть роль второй руки, поддержки", - пояснил замглавы МЭР. "Поэтому основная часть средств в рамках цифровой экономики должна быть частной", - добавил он.

Стратегия интернет-торговли должна соответствовать

В программе развития цифровой экономики России ничего не сказано про интернет-торговлю - одну из самых обсуждаемых "цифровых" тем в последние годы. В то же время Минпромторг занимается сейчас подготовкой стратегии развития электронной торговли в России.

"В рамках программы цифровой экономики изначально осознанно исключали из сферы программы отраслевые сюжеты, предполагая что государство должно в меньшей степени вмешиваться в конкретные сектора экономики - это задача бизнеса. Поэтому электронная торговля, как и "промышленный интернет", транспорт-логистика напрямую в программу "Цифровая экономика" не попали", - пояснил Фомичев.

Он отметил, что сейчас задача Минпромторга - "сделать так, чтобы стратегия (развития интернет-торговли) полностью соответствовала тому, что сейчас прописывается в программе цифровой экономики".