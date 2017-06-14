Индексы ММВБ и РТС снизились вслед за ценами на нефть

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Биржевые индексы РФ завершили торги снижением котировок. Так, индекс ММВБ (MICEX) по итогам торгов в среду на Московской бирже опустился на 1,23% - до 1838,32 пункта, РТС - на 1,67%, до 1013,78 пункта.
"В четверг индекс ММВБ может повыситься до 1856,1 пункта, в то время как индекс РТС рискует упасть до 1009-1012 пунктов в случае повышения валюты США на 1,5%-1,8%", - прогнозирует директор аналитического департамента "Golden Hills - КапиталЪ АМ" Михаил Крылов.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 года на бирже ICE в Лондоне уменьшилась по сравнению с предыдущим закрытием на 3,75% - до $46,96 за баррель.
Снижение котировок нефти ускорилось после публикации данных по коммерческим запасам нефти в США. По данным Министерства энергетики страны, за неделю с 2 по 9 июня запасы уменьшились на 1,7 млн баррелей - до 511,5 млн баррелей. При этом эксперты ожидали снижения запасов на 2,7 млн баррелей.