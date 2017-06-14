Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Apple исполнила требования ФАС по делу о ремонте iPhone в России

Экономика и бизнес
14 июня, 19:12 дата обновления: 14 июня, 19:31 UTC+3

Отмечается, что теперь потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила об исполнении российской структурой корпорации Apple - "Эппл Рус" - предупреждения ведомства о ремонте iPhone в России. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

Ранее ФАС обязала Apple до 1 мая открыть единый сервисный центр в России. В конце апреля, как сообщалось на сайте техподдержки Apple, американская корпорация открыла в России авторизованные сервисные центры, в которых можно чинить поврежденный экран iPhone.

"Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый", - цитируется в сообщении замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. В ФАС удовлетворены работой, проделанной "Эппл Рус", добавил он.

Как заявлял статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, ведомство не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию. По словам начальника управления по контролю за торговлей и социальной сферой ФАС Тимофея Нижегородцева, ведомство действительно намерено прекратить дело в отношении Apple, если компания устранила все нарушения, ущемляющие права потребителей.

Дело о ремонте

ФАС возбудила дело по сервисному обслуживанию в отношении Apple в декабре 2016 года. В частности, ведомство получило обращение гражданина, который не смог заменить дисплей смартфона в сервисном центре - ему предложили заменить телефон на новый, доплатив за это.

Антимонопольное ведомство установило, что в действиях ООО "Эппл Рус" - единственного поставщика продукции Apple Inc. в Россию - содержатся признаки нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple Inc. (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.

Однако представители Apple ходатайствовали о рассмотрении дела согласно пункту 5 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, который предусматривает выдачу предупреждения по устранению признаков нарушения антимонопольного законодательства. ФАС удовлетворила это ходатайство, доквалифицировав дело по указанной норме и выдав предупреждение со сроком исполнения до 1 мая 2017 года, а также отложила рассмотрение дела по части 1 статьи 10 на более позднюю дату.

Ранее в ФАС отмечали, что, согласно правилам обслуживания Apple, в течение гарантийного срока замена телефона производится бесплатно, а по истечении срока замену можно произвести только за деньги. При этом ни материнские платы, ни модули дисплеев в Россию не поставляются, добавляли в ведомстве. Это, по мнению ФАС, ущемляло права потребителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
2
Бизнесмен Михайлов просит взыскать с Навального и ФБК 500 тыс. руб. по иску о защите чести
3
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
4
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
5
Суд ООН дал Украине срок до 12 июня 2018 года на подготовку меморандума по иску к РФ
6
Эксперты: поправки о мессенджерах и сим-картах защищают интересы граждан и бизнеса
7
Выживший в лесу на Урале четырехлетний мальчик доставлен на лечение в Екатеринбург
Темы дня
Загрузка...
Реклама