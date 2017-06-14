Apple исполнила требования ФАС по делу о ремонте iPhone в России

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила об исполнении российской структурой корпорации Apple - "Эппл Рус" - предупреждения ведомства о ремонте iPhone в России. Об этом говорится в сообщении антимонопольного ведомства.
Ранее ФАС обязала Apple до 1 мая открыть единый сервисный центр в России. В конце апреля, как сообщалось на сайте техподдержки Apple, американская корпорация открыла в России авторизованные сервисные центры, в которых можно чинить поврежденный экран iPhone.
"Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый", - цитируется в сообщении замруководителя ФАС Андрей Кашеваров. В ФАС удовлетворены работой, проделанной "Эппл Рус", добавил он.
Как заявлял статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский, ведомство не исключает прекращения дела против Apple по сервисному обслуживанию. По словам начальника управления по контролю за торговлей и социальной сферой ФАС Тимофея Нижегородцева, ведомство действительно намерено прекратить дело в отношении Apple, если компания устранила все нарушения, ущемляющие права потребителей.
ФАС возбудила дело по сервисному обслуживанию в отношении Apple в декабре 2016 года. В частности, ведомство получило обращение гражданина, который не смог заменить дисплей смартфона в сервисном центре - ему предложили заменить телефон на новый, доплатив за это.
Антимонопольное ведомство установило, что в действиях ООО "Эппл Рус" - единственного поставщика продукции Apple Inc. в Россию - содержатся признаки нарушения части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции по необеспечению возможности использования продукции Apple Inc. (iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus) в течение срока ее службы.
Однако представители Apple ходатайствовали о рассмотрении дела согласно пункту 5 части 1 статьи 10 закона о защите конкуренции, который предусматривает выдачу предупреждения по устранению признаков нарушения антимонопольного законодательства. ФАС удовлетворила это ходатайство, доквалифицировав дело по указанной норме и выдав предупреждение со сроком исполнения до 1 мая 2017 года, а также отложила рассмотрение дела по части 1 статьи 10 на более позднюю дату.
Ранее в ФАС отмечали, что, согласно правилам обслуживания Apple, в течение гарантийного срока замена телефона производится бесплатно, а по истечении срока замену можно произвести только за деньги. При этом ни материнские платы, ни модули дисплеев в Россию не поставляются, добавляли в ведомстве. Это, по мнению ФАС, ущемляло права потребителей.