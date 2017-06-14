Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Россети" хотят обжаловать действия правоохранительных органов в "МРСК Центра"

Экономика и бизнес
14 июня, 22:19 дата обновления: 14 июня, 22:37 UTC+3

Отмечается, что на фоне сообщений СМИ стоимость акций ПАО "Россети" и его дочерних и зависимых компаний на фондовых биржах упала на 3,5 - 4%

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Обыски, которые прошли в среду днем в офисе "МРСК Центра" (входит в группу "Россети"), нанесли финансовый ущерб из-за падения котировок акций на фондовых биржах на фоне новостей об обысках.

"Россети" будут обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов, проводивших следственные действия в "МРСК Центра", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора по безопасности компании "Россети" Игорь Боткин.

"Вместо конструктивной взаимовыгодной работы используются методы, явно не соразмерные характеру дела. Была привлечена вооруженная силовая поддержка, работникам запрещалось исполнять свои обязанности, звонить по телефонам. Более того, данные действия вызвали нездоровый ажиотаж в СМИ, и в результате стоимость акций ПАО "Россети" и его дочерних и зависимых компаний на фондовых биржах сегодня упала на 3,5 - 4%, а это в сумме составляет несколько миллиардов рублей", - сказал он.

Боткин добавил, что выбранный представителями Следственного комитета и МВД России формат проведения обысков "вызвал удивление". Была произведена выемка документов, связанная с налоговым спором периода 2010 года. Также от действий сотрудников правоохранительных органов в "МРСК Центра" крупнейшему дочернему обществу "Россетей" был нанесен прямой финансовый ущерб.

Днем 14 июня сотрудники ГСУ СК России по г. Москве и управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Восточному округу Москвы провели обыски в офисе "МРСК Центра" в Москве. Сообщалось, что визит сотрудников правоохранительных органов связан с проверкой деятельности бывшего генерального директора компании Дмитрия Гуджояна по вопросам, касающимся налоговых отчислений в период его работы. Сам Гуджоян был отстранен от должности главы "МРСК Центра" еще в 2012 году по итогам проведения проверки в компании.

"Компания "Россети" ведет планомерную работу по наведению порядка в электросетевом комплексе, при этом активно взаимодействуя со всеми органами правопорядка. Результатом этой деятельности только в этом году стало возбуждение нескольких уголовных дел против бывших руководителей дочерних и зависимых обществ "Россетей", в частности, ПАО "Ленэнерго", а также отдельных недобросовестных контрагентов. В их числе предприниматель (Константин) Пономарев, руководители группы компаний "Межрегионсоюзэнерго" и другие", - подчеркнул Боткин.

"МРСК Центра" была основана в 2004 году в процессе реформирования российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам деятельности, их последующей региональной интеграции. Она ведет бизнес на территории 11 областей центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании, предприятия транспорта и сельского хозяйства, а также социально значимые объекты.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
"Поделиться своим здоровьем": что значит быть донором крови
Скачки на приз президента
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Памфилова: Навальный не может участвовать в выборах из-за судимости
2
Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"
3
Число жертв пожара в 24-этажном жилом доме в Лондоне возросло до 12
4
Порошенко заявил о подготовке нового законопроекта по реинтеграции Донбасса
5
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
6
Сенат США поддержал поправку о новых санкциях в отношении РФ
7
Apple исполнила требования ФАС по делу о ремонте iPhone в России
Темы дня
Загрузка...
Реклама