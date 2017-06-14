"Россети" хотят обжаловать действия правоохранительных органов в "МРСК Центра"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Обыски, которые прошли в среду днем в офисе "МРСК Центра" (входит в группу "Россети"), нанесли финансовый ущерб из-за падения котировок акций на фондовых биржах на фоне новостей об обысках.

"Россети" будут обжаловать действия сотрудников правоохранительных органов, проводивших следственные действия в "МРСК Центра", - сообщил ТАСС заместитель генерального директора по безопасности компании "Россети" Игорь Боткин.

"Вместо конструктивной взаимовыгодной работы используются методы, явно не соразмерные характеру дела. Была привлечена вооруженная силовая поддержка, работникам запрещалось исполнять свои обязанности, звонить по телефонам. Более того, данные действия вызвали нездоровый ажиотаж в СМИ, и в результате стоимость акций ПАО "Россети" и его дочерних и зависимых компаний на фондовых биржах сегодня упала на 3,5 - 4%, а это в сумме составляет несколько миллиардов рублей", - сказал он.

Боткин добавил, что выбранный представителями Следственного комитета и МВД России формат проведения обысков "вызвал удивление". Была произведена выемка документов, связанная с налоговым спором периода 2010 года. Также от действий сотрудников правоохранительных органов в "МРСК Центра" крупнейшему дочернему обществу "Россетей" был нанесен прямой финансовый ущерб.

Днем 14 июня сотрудники ГСУ СК России по г. Москве и управления по борьбе с экономическими преступлениями Главного управления Министерства внутренних дел РФ по Восточному округу Москвы провели обыски в офисе "МРСК Центра" в Москве. Сообщалось, что визит сотрудников правоохранительных органов связан с проверкой деятельности бывшего генерального директора компании Дмитрия Гуджояна по вопросам, касающимся налоговых отчислений в период его работы. Сам Гуджоян был отстранен от должности главы "МРСК Центра" еще в 2012 году по итогам проведения проверки в компании.

"Компания "Россети" ведет планомерную работу по наведению порядка в электросетевом комплексе, при этом активно взаимодействуя со всеми органами правопорядка. Результатом этой деятельности только в этом году стало возбуждение нескольких уголовных дел против бывших руководителей дочерних и зависимых обществ "Россетей", в частности, ПАО "Ленэнерго", а также отдельных недобросовестных контрагентов. В их числе предприниматель (Константин) Пономарев, руководители группы компаний "Межрегионсоюзэнерго" и другие", - подчеркнул Боткин.

"МРСК Центра" была основана в 2004 году в процессе реформирования российской электроэнергетики и разделения энергокомпаний по видам деятельности, их последующей региональной интеграции. Она ведет бизнес на территории 11 областей центральной части России, обеспечивая электроэнергией население, крупные промышленные компании, предприятия транспорта и сельского хозяйства, а также социально значимые объекты.