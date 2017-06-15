Кабмин обсудит исполнение бюджета за I квартал и изменение бюджетного правила

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Правительство РФ в четверг проведет заседание, на котором будет обсуждаться исполнение федерального бюджета за I квартал 2017 года, а также ход выполнения федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы за тот же период. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Кроме того, в повестке дня заседания 13 законопроектов. Один из них вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ и уточняет бюджетное правило, в соответствии с которым формируется Резервный фонд. Законопроект направлен на снижение влияния конъюнктуры рынка энергоносителей на макроэкономические параметры и состояние государственных финансов, установление количественных ограничений на основные бюджетные характеристики и обеспечение сбалансированности федерального бюджета. Он, в частности, определяет предельный объем расходов федерального бюджета в очередном финансовом году и плановом периоде. Этот объем не может превышать суммы нефтегазовых доходов, рассчитанных, исходя из базовой цены на нефть, базовой экспортной цены на природный газ и прогнозируемого валютного курса, прогнозируемого объема ненефтегазовых доходов и прогнозируемого объема расходов на обслуживание государственного долга. Базовая цена на нефть (так называемая цена отсечения), согласно законопроекту, устанавливается на уровне $40 за баррель марки "Юралс" в ценах 2017 года и подлежит начиная с 2018 года ежегодной индексации на 2%.

На уровень инфляции

Еще один законопроект предусматривает индексацию ставок акциза на подакцизные товары в 2020 году на уровень инфляции. Он также вносит изменения в порядок определения показателей, используемых при расчете НДПИ при добыче газа организациями - собственниками объектов Единой системы газоснабжения в IV квартале 2017 года и продляет до 31 декабря 2020 года действие увеличенной ставки НДПИ на нефть, установленной на 2019 год.

Кроме того, члены правительства обсудят законопроект о введении в России системы tax free, которая позволит гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать налог на добавленную стоимость, уплаченный при покупке в рознице товаров в России и последующем вывозе этих товаров за пределы Евразийского экономического союза.

Для малого и среднего бизнеса

В повестке дня заседания также значится законопроект, направленный на расширение и улучшение условий поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), оказываемой в том числе при участии Федеральной корпорации по развитию МСП. Для обеспечения возможности присвоения гарантиям Корпорации МСП первой категории качества законопроектом, в частности, предлагается установить обязательные нормативы деятельности корпорации, обеспечивающие ее финансовую устойчивость, закрепить обязанность Корпорации раскрывать информацию о соблюдении нормативов и обеспечивать проверку соблюдения нормативов аудиторской организацией.

Поправки в КОАП

Будут рассматриваться и поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в части ответственности за совершение правонарушений при обороте топлива на рынке. "В целях защиты потребительского рынка от некачественного и контрафактного топлива законопроектом предлагается внести в КоАП изменения, направленные на усиление административной ответственности лиц, допускающих нарушения требований технического регламента Таможенного союза к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту. В частности, за нарушение изготовителями и продавцами требований технического регламента предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. рублей", - говорится в материалах кабмина.

Поправки в закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", также стоящие в повестке заседания, наделяют многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ) полномочиями по приему денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление указанных услуг и уплаты других платежей в случаях, предусмотренных федеральными законами. А поправки в закон "Об актах гражданского состояния" призваны исключить для граждан необходимость представления скан-копий документов, удостоверяющих личность и подтверждающих расторжение предыдущего брака одновременно с подачей через Единый портал государственных и муниципальных услуг заявления о регистрации брака. Содержащиеся в заявлении сведения будут проверяться в момент личной явки для регистрации акта гражданского состояния и предъявления оригиналов документов. Это позволит устранить избыточные действия заявителей при регистрации брака.

Помимо этого, кабмин рассмотрит поправки в Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации, поправки в КоАП и закон о связи, закрепляющие обязанность пользователя радиочастотным спектром устанавливать радиоэлектронное средство, подлежащее регистрации, по месту установки, указанному в свидетельстве о его регистрации.

Внимание к НКО

Также в повестке заседания - поправки в закон "О некоммерческих организациях", которые определяют особенности государственной регистрации некоммерческих организаций, использования ими средств индивидуализации и прекращения их деятельности.

Наконец, члены кабмина рассмотрят поправки в Налоговый кодекс, которые предполагают обложение обязательными страховыми взносами в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выплат иностранным гражданам и лицам без гражданства по трудовым договорам или по гражданско- правовым договорам, которые заключаются с дочерними организациями FIFA, Организационным комитетом "Россия-2018" и его дочерними организациями. Принятие этого законопроекта приведет к увеличению доходов внебюджетных фондов и послужит дополнительной гарантией соблюдения прав и интересов иностранных работников, отметили в кабмине.