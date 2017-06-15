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Четыре новых инвестора готовы вложить 2 млрд рублей в ОЭЗ "Ворота Байкала"

Экономика и бизнес
15 июня, 8:52 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 15, июня. /ТАСС

Инвесторы представили бизнес-планы по строительству горнолыжного центра с трассами и подъемниками в районе Красного ключа в городе Байкальск, туристической базы и сети гостиниц

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Вид на озеро Байкал

Вид на озеро Байкал

© Владимир Смирнов/ТАСC

ИРКУТСК, 15 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области привлекли к особой экономической зоне (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Ворота Байкала" четырех новых инвесторов, готовых вложить в ее развитие в совокупности порядка 2 млрд руб. Вопрос о включении компаний в число резидентов турзоны будет рассмотрен в ближайшее время, сообщили в четверг в пресс-службе правительства Иркутской области.

"Первое полугодие 2017 года стало для ОЭЗ "Ворота Байкала" показательным по привлечению новых компаний-резидентов. При запланированном на год привлечении двух инвесторов сегодня готовы подать заявки на экспертный совет четыре потенциальных инвестора. Общий объем их инвестиций в проекты составляет около 2 млрд руб.", - привели в пресс- службе слова руководителя иркутского филиала АО "ОЭЗ" Сергея Иванова.

По словам Иванова, новые инвесторы представили бизнес-планы по строительству горнолыжного центра с трассами и подъемниками в районе Красного ключа в городе Байкальск, туристической базы и сети гостиниц. "Помимо заявок на создание гостиничных комплексов и спортивных площадок есть заявка на строительство контактного зоопарка. Отмечается интерес к особой экономической зоне московской инжиниринговой компании, которая выступила с намерением строительства четырехзвездочного отеля на территории Байкальска", - отметили в пресс-службе.

Поддержат инфраструктурой

Со ссылкой на главу регионального Минэкономразвития Евгения Ораческого в пресс-службе сообщили также о планах по внесению корректировок в региональный бюджет, которые позволят направить средства на создание в ОЭЗ инженерной инфраструктуры для резидентов.

"Сейчас министерство формирует соответствующую бюджетную заявку. Она будет рассмотрена на сентябрьской сессии Законодательно собрания", - сообщили ТАСС в пресс- службе министерства, не уточнив размер запрашиваемых средств.

В министерстве добавили, что поддержку посредством инфраструктуры смогут получить лишь те резиденты, которые выполняю свои обязательства. "Те компании, которые не соблюдают заявленные в бизнес-планах графики инвестиций, должны задуматься о том, что соглашения могут быть расторгнуты", - привели в пресс-службе слова Орачевского.

В январе этого года сообщалось, что власти Иркутской области намерены до конца первого квартала пересмотреть планируемые объемы государственных вложений в инфраструктуру особой ОЭЗ "Ворота Байкала", сделав инвестиционную активность резидентов основным условием ее существования. Тогда отмечалось, что планы по вложениям в инфраструктуру в объеме 4 млрд руб. предусматривали реализацию на территории ОЭЗ порядка 20 инвестпроектов, и теперь они требуют сокращения и адаптации под конкретных резидентов.

О турзоне

ОЭЗ "Ворота Байкала" действует с 2007 года, в качестве резидентов зарегистрированы шесть компаний (все - в Слюдянском районе). По данным Общероссийского народного фронта, в ОЭЗ не ведется строительство ни одного объекта инфраструктуры, хотя на ее создание в федеральном бюджете было запланировано 11,8 млрд руб. Из этой суммы Иркутская область успела освоить 108 млн, которые ушли на обустройство границ ОЭЗ, проектирование объектов зон и различные экспертизы.

В августе 2016 года Минэкономразвития РФ передало полномочия по управлению турзоной на уровень Иркутской области. Тогда сообщалось, что условия государственного софинансирования турзоны остались прежними: по 50% из федерального и регионального бюджетов.

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