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Замглавы "Газпрома" заявил, что "Северный поток-2" полностью соответствует нормам ЕС

Экономика и бизнес
15 июня, 11:48 UTC+3
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Материал из 1 страницы

15 июня/ ТАСС/ "Северный поток-2" полностью соответствует нормам ЕС, заявил замглавы "Газпрома" Медведев.

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