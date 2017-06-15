Ford отзывает в России почти 500 кроссоверов Kuga из-за риска возгорания

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ООО "Форд Соллерс Холдинг" - российский дилер Ford - отзывает в России почти 500 кроссоверов модели Kuga из-за риска возгорания. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая по октябрь 2010 г., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

"Причиной отзыва автомобилей Ford Kuga является нагревательный элемент подогреваемых форсунок омывателя лобового стекла с возможным некачественным уплотнением. Существует вероятность того, что некачественное уплотнение может привести к возникновению коррозии из-за попадания влаги и последующему чрезмерному нагреву форсунок", - отмечается в сообщении.

Этот дефект может вызвать локальный нагрев или воспламенение пластиковой решетки, предупреждает Росстандарт.

На указанных транспортных средствах будет проведена замена форсунки омывателя на модифицированные.

Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.