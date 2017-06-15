Ford отзывает в России почти 500 кроссоверов Kuga из-за риска возгорания

Тепло вернется в Москву в выходныеОбщество 15 июня, 13:30
V рейтинг инновационного развития субъектов РФ: готовность регионов к будущемуЭкономика и бизнес 15 июня, 13:22
ПГК в январе-мае 2017 г. увеличила объем погрузки нефтепродуктов в Поволжье на 50%Транспорт 15 июня, 13:16
Путин обещает вернуться к вопросу индексации материнского капиталаОбщество 15 июня, 13:15
Баскетболист Джексон не будет играть в российских клубах после ухода из ЦСКАСпорт 15 июня, 13:12
Путин пообещал помощь в решении проблемы утилизации мусора в подмосковной БалашихеОбщество 15 июня, 13:11
Путин: Баталов обладал истинной интеллигентностью и внутренним достоинствомКультура 15 июня, 13:09
Александр Кержаков стал послом Петербурга на ЧМ-2018Спорт 15 июня, 13:05
Число жертв пожара в жилом доме в Лондоне возросло до 17 человекПроисшествия 15 июня, 13:03
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. ООО "Форд Соллерс Холдинг" - российский дилер Ford - отзывает в России почти 500 кроссоверов модели Kuga из-за риска возгорания. Отзыву подлежат автомобили, реализованные с мая по октябрь 2010 г., сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
"Причиной отзыва автомобилей Ford Kuga является нагревательный элемент подогреваемых форсунок омывателя лобового стекла с возможным некачественным уплотнением. Существует вероятность того, что некачественное уплотнение может привести к возникновению коррозии из-за попадания влаги и последующему чрезмерному нагреву форсунок", - отмечается в сообщении.
Этот дефект может вызвать локальный нагрев или воспламенение пластиковой решетки, предупреждает Росстандарт.
На указанных транспортных средствах будет проведена замена форсунки омывателя на модифицированные.
Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.