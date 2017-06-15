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Конвейер по выпуску экскаваторов запущен в Татарстане

Экономика и бизнес
15 июня, 17:29 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 15, июня. /ТАСС

В запуске нового конвейера по производству экскаваторов-погрузчиков принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов

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© Егор Алеев/ТАСС

КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод" ("ПО ЕлАЗ", Татарстан, крупный производитель спецтехники в РФ) вложил 330 млн рублей в запуск нового конвейера по производству экскаваторов-погрузчиков, который состоялся в четверг. Об этом сообщила пресс-служба правительства Татарстана.

"Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в запуске нового конвейера по производству экскаваторов-погрузчиков "ELAZ-BL" на площадке "ПО ЕлАЗ", в Елабужском муниципальном районе. <…> Серийное производство экскаваторов-погрузчиков по полному циклу (сварка, покраска, сборка кабин, конвейерная сборка и испытание) было организовано в начале 2017 года", - уточняется в сообщении.

Общие инвестиции в проект превысили 330 млн рублей. Проектная мощность линии конвейерной сборки составляет 500 единиц техники в год. Как отметили в пресс-службе правительства республики, конвейер будет выпускать экскаваторы-погрузчики турецкой марки. Однако производство на 75% локализовано на площадке "ПО ЕлАЗ".

"ПО ЕлАЗ" производит спецтехнику для нефтегазового комплекса, колесные тракторы, дорожно-строительную и коммунальную технику. Компания реализует продукцию в России и поставляет в страны СНГ.

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