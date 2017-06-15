V рейтинг инновационного развития субъектов РФ: готовность регионов к будущему

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная пятому выпуску Рейтинга инновационного развития регионов России, формируемого Высшей школой экономики.

Представляют рейтинг и детализированные инновационные профили по каждому региону, а также оценивают их готовность к будущему первый проректор НИУ ВШЭ, директор Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Леонид Гохберг, заместитель председателя - главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач, директор департамента стратегического и территориального планирования Минэкономразвития Елена Чугуевская, директор департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных и руководитель Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Евгений Куценко.