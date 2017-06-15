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Временное правительство Ливии запретило экспорт нефти из страны катарским компаниям

Экономика и бизнес
15 июня, 14:20 UTC+3 КАИР /Корр. ТАСС, Александр Елистратов

Решение принято при согласовании с командованием ливийских вооруженных сил

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КАИР, 15 июня. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Временное правительство Ливии, имеющее представительство на востоке страны, приняло решение о запрете экспорта ливийской нефти компаниям, которыми владеет Катар. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров, возглавляемого Абдаллой Абдуррахманом ат-Тани.

В специальном заявлении отмечается, что эти меры введены из-за "финансовой и идеологической поддержки Катаром террористических организаций, движения "Братья-мусульмане" и экстремистских вооруженных группировок, действующих на территории Ливии". Указывается, в частности, что запрет распространяется на компанию Glencore International AG, имеющую тесные связи с Катарским суверенным фондом.

Временное правительство Ливии также указало, что это решение принято при согласовании с командованием ливийских вооруженных сил.

В конце мая командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар обвинил Катар в финансовой поддержке экстремистских группировок, связанных с международной террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и действующих на территории североафриканского государства. В заявлении военачальника отмечалось, что Доха рекрутирует представителей отдельных общин соседних (с Ливией) стран в вооруженные террористические отряды, воюющие на ливийской территории.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень своего дипломатического представительства. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.

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