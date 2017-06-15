Путин пообещал заехать в Удмуртию и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал заехать в Республику Удмуртия и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. Об этом глава государства заявил во время "Прямой линии".







В ходе "Прямой линии" жительница Ижевска посетовала на то, что аварийный дом, в котором она проживает, будет расселен только в 2029 г.

"Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья. Я примерно представляю, что в республике (Удмуртия - прим. ред.) происходит на этот счет. Знаю количество денег выделяемых на решение проблемы расселения аварийного жилья. В целом оно (расселение аварийного жилья - прим. ред.) по стране идет, развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетия совершенно нелепо и неприемлемо. Я планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю, что у вас там происходит. Там поговорим уже лично", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что объем аварийного жилого фонда в России, к сожалению, пока велик. "Примерно 2% от всего жилищного фонда страны, примерно 80 млн кв. м. Это мы в год столько строим. Это проблема острая и большая, но решать ее надо и мы будем ее решать дальше", - продолжил Путин.

Постоянный механизм

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 г. Президент также предложил продлить на переходный период работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства. Теперь Фонд ЖКХ будет работать до 1 сентября 2018 г.

Согласно оценке рабочей группы Госсовета по переселению граждан из аварийного жилья, к 2025 г. число аварийного жилого фонда достигнет 42 млн кв. м.

Всего члены рабочей группы представили пять возможных механизмов расселения аварийного жилья: развитие застроенных территорий, развитие рынка арендного жилья, создание правового и организационного механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквартирных домах по самостоятельной реализации проектов реконструкции аварийного жилья, строительства нового жилья на земельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома, помощь в выборе инвестора.

Также предусмотрено введение нового вида жилищного фонда - специализированного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и выдача жилищных сертификатов для граждан, переселяющихся из аварийного жилья.

Какое жилье считается аварийным

Состояние здания считается аварийным в случае, когда более половины жилых помещений и основных несущих конструкций имеют деформации, грозящие обрушением. Проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни людей. Это является главным отличием такого жилья от ветхого. Если конструкции здания сильно изношены, но опасности обрушения нет, дом считается ветхим, а не аварийным.

Программа расселения из аварийного жилья

Текущая программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 г. до сентября 2017 г. Минстрой совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ должны переселить из аварийного жилья 733,23 тыс. человек. По информации Фонда ЖКХ, общая площадь аварийного жилья, признанного таковым до 2012 г., составляет 11,37 млн кв. м. Этот план выполнен почти на 73%, то есть осталось расселить 3,02 млн кв. м аварийного жилья, где проживают 191 тыс. человек.

Согласно данным годового отчета за 2016 г., 14 регионов полностью расселили весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 г. Среди них Республика Ингушетия, Калининградская область, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Чечня, Магаданская, Рязанская, Тамбовская, Ростовская, Тюменская области, Карачаево-Черкессия и ХМАО. В 49 регионах достигнуты целевые показатели по расселению всего объема аварийного жилья от 70 до 99%, 20 регионов достигли целевой показатель менее чем на 70%. Среди отстающих - Республика Тыва и Забайкальский край.