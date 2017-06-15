Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин пообещал заехать в Удмуртию и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья

Экономика и бизнес
15 июня, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

В ходе "Прямой линии" жительница Ижевска посетовала на то, что аварийный дом, в котором она проживает, будет расселен только в 2029 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин пообещал заехать в Республику Удмуртия и разобраться в ситуации с расселением аварийного жилья. Об этом глава государства заявил во время "Прямой линии".


Смотрите также

"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту

Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий". Досье

Высказывания Владимира Путина в ходе "Прямых линий" об отношениях со странами Запада

Дороги, жилье, Украина и выборы: популярные вопросы к "Прямой линии с Владимиром Путиным"

Мгновенная реакция: что изменилось в жизни людей после обращения на "Прямую линию"

Долго и обстоятельно: продолжительность и содержание "Прямых линий с Владимиром Путиным"


В ходе "Прямой линии" жительница Ижевска посетовала на то, что аварийный дом, в котором она проживает, будет расселен только в 2029 г.

"Соответствующие ресурсы на расселение из федерального бюджета выделяются, мы продлили программу расселения аварийного жилья. Я примерно представляю, что в республике (Удмуртия - прим. ред.) происходит на этот счет. Знаю количество денег выделяемых на решение проблемы расселения аварийного жилья. В целом оно (расселение аварийного жилья - прим. ред.) по стране идет, развивается неплохими темпами. Но вот так вот переносить сроки на десятилетия совершенно нелепо и неприемлемо. Я планирую быть в Ижевске, я к вам заеду и посмотрю, что у вас там происходит. Там поговорим уже лично", - сказал президент.

Глава государства также отметил, что объем аварийного жилого фонда в России, к сожалению, пока велик. "Примерно 2% от всего жилищного фонда страны, примерно 80 млн кв. м. Это мы в год столько строим. Это проблема острая и большая, но решать ее надо и мы будем ее решать дальше", - продолжил Путин.

Постоянный механизм

Ранее президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству выработать постоянно действующий механизм расселения аварийного жилого фонда и запустить его с 1 января 2019 г. Президент также предложил продлить на переходный период работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства. Теперь Фонд ЖКХ будет работать до 1 сентября 2018 г.

Согласно оценке рабочей группы Госсовета по переселению граждан из аварийного жилья, к 2025 г. число аварийного жилого фонда достигнет 42 млн кв. м.

Всего члены рабочей группы представили пять возможных механизмов расселения аварийного жилья: развитие застроенных территорий, развитие рынка арендного жилья, создание правового и организационного механизма реализации инициатив собственников помещений в многоквартирных домах по самостоятельной реализации проектов реконструкции аварийного жилья, строительства нового жилья на земельном участке, который высвобождается после сноса аварийного дома, помощь в выборе инвестора.

Также предусмотрено введение нового вида жилищного фонда - специализированного жилищного фонда для переселения граждан из аварийного жилищного фонда и выдача жилищных сертификатов для граждан, переселяющихся из аварийного жилья.

Какое жилье считается аварийным

Состояние здания считается аварийным в случае, когда более половины жилых помещений и основных несущих конструкций имеют деформации, грозящие обрушением. Проживание в аварийном доме представляет опасность для жизни людей. Это является главным отличием такого жилья от ветхого. Если конструкции здания сильно изношены, но опасности обрушения нет, дом считается ветхим, а не аварийным.

Программа расселения из аварийного жилья

Текущая программа переселения из аварийного жилья действует с 2014 г. до сентября 2017 г. Минстрой совместно с Фондом содействия реформированию ЖКХ должны переселить из аварийного жилья 733,23 тыс. человек. По информации Фонда ЖКХ, общая площадь аварийного жилья, признанного таковым до 2012 г., составляет 11,37 млн кв. м. Этот план выполнен почти на 73%, то есть осталось расселить 3,02 млн кв. м аварийного жилья, где проживают 191 тыс. человек.

Согласно данным годового отчета за 2016 г., 14 регионов полностью расселили весь аварийный жилищный фонд, признанный таковым до 1 января 2012 г. Среди них Республика Ингушетия, Калининградская область, Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ, Чечня, Магаданская, Рязанская, Тамбовская, Ростовская, Тюменская области, Карачаево-Черкессия и ХМАО. В 49 регионах достигнуты целевые показатели по расселению всего объема аварийного жилья от 70 до 99%, 20 регионов достигли целевой показатель менее чем на 70%. Среди отстающих - Республика Тыва и Забайкальский край.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2017
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама