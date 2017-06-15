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"Дикси" может начать интернет-продажи на базе супермаркетов "Виктория"

Экономика и бизнес
15 июня, 15:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Ранее X5 Retail Group запустила в тестовом режиме интернет-продажи для жителей юго-запада Москвы и близлежащих районов Подмосковья на базе супермаркетов "Перекресток"

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© Зураб Джавахадзе

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Ритейлер "Дикси" рассматривает возможность запустить интернет-продажи на базе супермаркетов "Виктория". Об этом сообщил директор по логистике группы "Дикси" Денис Гуров на конференции газеты "Ведомости".

"Если говорить про будущее, то движение пойдет, скорее всего, в направлении "Виктории". Рассматриваем такой вариант. Я думаю, что в ближайшем будущем попробуем. Задумка есть, если решим попробовать, безусловно, об этом расскажем", - заявил он, отвечая на вопрос о планах по запуску онлайн-продаж.

Ранее X5 Retail Group запустила в тестовом режиме интернет-продажи для жителей юго-запада Москвы и близлежащих районов Подмосковья на базе супермаркетов "Перекресток", пилотный проект охватывает около 25% столичных магазинов. Жители других округов столицы и Подмосковья получат возможность заказывать товары в "Перекрестке" через интернет в течение 2017 г.

"Дикси" основана в 1999 г. и занимает третье место после "Магнита" и X5 Retail Group по размеру выручки, торговых площадей и количеству магазинов среди национальных розничных операторов в продовольственном сегменте. "Меркурий" владеет контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (54,4%). У основателей торговой сети "Виктория" (Александр Зарибко, Николай Власенко и Владимир Кацман) - 13,1%, в свободном обращении - 32,5%.

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