Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 16.06:
$ 57.44
€ 64.28
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Газпром" надеется, что Германии удастся отстоять свою позицию по "Северному потоку - 2"

Экономика и бизнес
15 июня, 16:21 UTC+3

Также зампредседателя правления компании Александр Медведев сказал, что он считает мудрыми заявления европейских политиков по вопросу новых санкций США в отношении России

Поделиться
Материал из 1 страницы

БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" считает мудрыми заявления европейских политиков по вопросу новых санкций США в отношении России и мандата ЕК на ведение переговоров по "Северному потоку - 2". Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"Очень мудрые заявления. Тема санкционная и тема мандата выглядят на фоне развития энергетического сектора очень странно. То, что канцлер делает такие заявления, вы знаете, что Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель) не склонна делать необоснованные заявления, это значит, что это позиция Германии, и она будет отстаивать его на всех уровнях", - сказал он, комментируя соответствующие заявления.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовая дипломатия Санкции в отношении России
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Скачки на приз президента
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Германия и Австрия раскритиковали планы введения США санкций против РФ
2
Девять человек погибли в результате взрыва у детского сада в Китае
3
"Прямая линия с Владимиром Путиным" – 2017. Онлайн
4
Московский монорельс заменят трамваи
5
Скончался Алексей Баталов
6
Самый дорогой Ford: ВМС США приняли на вооружение "авианосец будущего"
7
Епископ Тихон: экспертиза "екатеринбургских останков" выявила много новых фактов
Темы дня
Загрузка...
Реклама