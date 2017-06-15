"Газпром" надеется, что Германии удастся отстоять свою позицию по "Северному потоку - 2"

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БЕРЛИН, 15 июня. /ТАСС/. "Газпром" считает мудрыми заявления европейских политиков по вопросу новых санкций США в отношении России и мандата ЕК на ведение переговоров по "Северному потоку - 2". Об этом сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Александр Медведев.
"Очень мудрые заявления. Тема санкционная и тема мандата выглядят на фоне развития энергетического сектора очень странно. То, что канцлер делает такие заявления, вы знаете, что Меркель (канцлер ФРГ Ангела Меркель) не склонна делать необоснованные заявления, это значит, что это позиция Германии, и она будет отстаивать его на всех уровнях", - сказал он, комментируя соответствующие заявления.