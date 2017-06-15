Путин не обсуждал продажу медиа-холдинга РБК с участниками сделки

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/ Президент РФ Владимир Путин заявил, что не обсуждал продажу РБК с участниками сделки, но не исключает возможность встречи с Михаилом Прохоровым, структуры которого владеют медиа-холдингом.

"Нет, я сделку ни с кем не обсуждал. С Михаилом Прохоровым не встречался, но я могу себе представить, что такая встреча может состояться", - сказал глава государства журналистам.