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Контракт по российско-китайскому вертолету может быть заключен до конца года

Экономика и бизнес
15 июня, 16:40 UTC+3 ХАРБИН /Корр. ТАСС, Роман Баландин

Все переговоры по принципиальной модели и компоновке проведены, подтвердил директор по международному сотрудничеству госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов

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ХАРБИН, 15 июня. /Корр. ТАСС Роман Баландин/. Контракт по тяжелому российско-китайскому вертолету AHL (Advanced Heavy Lifter) может быть заключен до конца текущего года. Об этом на полях IV Российско-китайского ЭКСПО в Харбине заявил в беседе с корреспондентом ТАСС директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

"Все переговоры по принципиальной модели и компоновке проведены. И сейчас готовится проект контракта между сторонами. Мы надеемся до конца года выйти на контракт", - сказал он.

"Вертолеты России", наше дочернее предприятие, активно ведет с китайскими партнерами переговоры в этом направлении", - резюмировал он.

AHL разрабатывается совместно "Вертолетами России" и китайской AVIC. Как ожидается, максимальная взлетная масса винтокрылой машины составит 38,2 тонны, практический потолок - 5,7 тыс. м. Дальность полета вертолета будет достигать 630 км, максимальная скорость - 300 км/ч. Грузоподъемность AHL при расположении груза внутри кабины составит 10 тонн и до 15 тонн при его размещении на внешней подвеске.

Об ЭКСПО

Первое Российско-китайское ЭКСПО (25-я Харбинская ярмарка) состоялось в Харбине в 2014 году. Выставочная площадь тогда составила 86 тыс. кв. м., на ней разместилось более 2,7 тыс. российских и китайских стендов. Второе ЭКСПО прошло там же в 2015 году, тогда в мероприятии приняли участие представители регионов и компаний РФ, активно развивающих экономические связи с Китаем. Всего участвовали 1279 предприятий и организаций, в общей сложности около 10 тыс. человек, из них около 4 тыс. - из России.

В прошлом году Российско-китайское ЭКСПО проходило в Екатеринбурге. Тогда, по данным генконсульства КНР в Екатеринбурге, на выставку приехали более 2,3 тыс. китайских бизнесменов из 16 провинций. В рамках работы форума было подписано 28 соглашений на общую сумму 53 млрд рублей. В этом году в ЭКСПО впервые примут участие Курганская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

IV Российско-китайское ЭКСПО продлится в Харбине до 19 июня.

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