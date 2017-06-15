Петербургские дольщики ГК "Город" получат 2 тысячи квартир до конца июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Дольщики проблемных домов первой очереди жилого комплекса "Ленинский парк" группы компаний "Город" получат 2 тысячи квартир до конца июня. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Игорь Албин во время церемонии передачи дольщикам первых ключей.

ГК "Город" возводит в Петербурге жилкомплексы "Ленинский парк", "Прибалтийский" и "Морская звезда", в число проблемных попали 13 домов - это около 6 тыс. квартир общей площадью более 260 тыс. кв. м, количество договоров долевого участия на этих объектах - около 5 тыс. В связи с долгостроем возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупной размере.

"Каждый день мы предполагаем передавать ключи от одной парадной для того, чтобы до конца этого месяца 2 тыс. дольщиков получили ключи от своих квартир", - сказал Албин.

Вице-губернатор отметил, что первые квартиры сдаются без отделки либо с частичной отделкой, в домах подключено энергоснабжение, водоснабжение, функционирует канализация. "Сегодня будет выдано 120 ключей от квартир, сформировано 10 бригад, и с жителями этого дома пройдут специалисты управляющей компании, федерального подрядчика и инженерные компании, которые возьмут на карандаш все замечания по жилым помещениям", - сказал Албин.

Между тем представитель инициативной группы дольщиков Алла Андреева заявила ТАСС, что сданные дома непригодны для жизни. "Я сама еще не получила ключи. Нам выдали смотровые ордера. Но те дома, что сданы, - в них опасно жить, воды нет", - сказала она.

Что касается уголовного дела, возбужденного в связи со строительством жилых комплексов, то оно находится под контролем властей, сказал главный федеральный инспектор в Санкт-Петербурге Виктор Миненко. "Под нашим контролем находится расследование уголовных дел (связанных с ГК "Город" - прим. ТАСС). Есть полная уверенность в том, что мы закончим работу здесь в 2018 году и при этом закроем вопрос со всеми остальными обманутыми дольщиками в Петербурге", - сказал Миненко.

Объекты ГК "Город"

Строительство жилых комплексов ГК "Город" в Петербурге началось в 2010 году. По данным властей города, в период с декабря 2014 года по май 2015 года возведение объектов фактически не велось в связи с тем, что компании- застройщики остановили финансирование. К июню 2015 года в разряд проблемных попали 13 жилых домов (5 тыс. 954 квартиры общей площадью 261,796 тыс. кв. м). Общее количество договоров долевого участия в этих объектах - около 5 тыс.

Сейчас финансирование стройки ведется за счет трех источников: кредитные средства ПАО "Банк Санкт- Петербург" (2 млрд рублей), деньги, полученные от продажи земельного участка, ранее входившего в актив ГК "Город", а в июне приватизированного правительством города (8 млрд рублей), непроданные активы ГК "Город" (порядка 8 млрд рублей).

В 2015 году управление МВД по Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Совладелец компании Максим Ванчугов находится под арестом с октября 2015 года. Его брат также был задержан, а позже отпущен под домашний арест.

Первоначально Ванчугову вменялось хищение 2,93 млрд рублей, позже сумма уменьшилась более чем в два раза - в окончательном варианте ущерб от мошеннических действий с квартирами дольщиков составил 1,2 млрд рублей. По версии следствия, от его действий пострадали около 3,38 тыс. дольщиков.

Еще в сентябре 2016 года потерпевших известили о фактическом завершении расследования, но полиция Петербурга ситуацию не комментирует. Обвиняемые в настоящее время продолжают знакомиться с материалами дела.