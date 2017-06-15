ВЭБ и Банк Харбина создадут фонды по поддержке инноваций с целевым объемом до $700 млн

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МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Внешэкономбанк и Банк Харбина договорились создать группу фондов по поддержке инноваций с целевым объемом инвестиций до $700 млн. Соответствующие договоренности были достигнуты между банками при подписании меморандума о взаимопонимании и рамочного соглашения на IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине (КНР), сообщает пресс-служба ВЭБ.
Также стороны подписали письма о намерениях с российскими технологическими компаниями, проекты которых могут войти в портфель будущих фондов.
Предполагается, что фонды будут содействовать сотрудничеству между правительствами, финансовыми институтами и научно-техническими предприятиями России и КНР, а также стимулировать внедрение научно-технических разработок в производство с помощью венчурных инвестиций.
"Мы рассчитываем, что в кратчайшие сроки начнем инвестировать в пилотные сделки, предварительный перечень которых уже прорабатывается нашими командами", - приводит пресс-служба банка слова первого зампредседателя правления ВЭБ Николая Цехомского.