Линию по производству трюфелей открыли в Татарстане

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КАЗАНЬ, 15 июня. /ТАСС/. Кондитерская фабрика "Эссен Продакшн АГ" открыла в Татарстане последнюю линию производства трюфельных конфет. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.
"Последнюю линию по производству трюфелей открыли сегодня. Рустаму Минниханову (президенту Татарстана) показали, где готовится шоколадная масса, а также непосредственно саму линию. Производительность линии - 1 тонна конфет в час (или 91 тыс. конфет)", - пояснили в пресс-службе.
В компании планируют в течение трех месяцев выйти на стопроцентную загрузку. Линия по изготовлению трюфелей автоматизирована, на ней работают всего 4 человека в смену.
"Один работник на линии будет давать обороты компании порядка 8 млн рублей в год. Эта самая высокая производительность труда в кондитерской промышленности. Мы надеемся, что Набережные Челны станут столицей кондитерского производства в Татарстане", - передает пресс- служба Минниханова слова генерального директора "Эссен Продакшн АГ" Леонида Барышева.
По словам Барышева, идея создания в Набережных Челнах кондитерского производства возникла в 2011 году, тогда же был сформирован инвестиционный проект на сумму 3,7 млрд рублей. В связи с закрытием Донецкой шоколадной фабрики удалось привлечь кондитеров и техников, которые привезли в Набережные Челны опыт производства кондитерских изделий.
Фабрика открылась в 2012 году, сейчас на ней работают пять линий. Ассортимент фабрики на сегодняшний день - 47 наименований, в их числе конфеты на вафельной основе, помадные, желейные, молочные, сбивные, хрустящие батончики и трубочки. К концу 2017 года кондитерская фабрика планирует расширить ассортимент продукции и увеличить объем продаж на 30%.