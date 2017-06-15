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ЦБ будет санировать страховые компании по аналогии с банками

Экономика и бизнес
15 июня, 20:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Финансовое оздоровление будет проводиться через прямую докапитализацию компании за счет средств Центробанка или привлечение сторонних инвесторов

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Материал из 1 страницы
Здание Центробанка РФ

Здание Центробанка РФ

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Банк России разработал механизм санации страховых компаний, которая будет проводиться аналогично новому механизму финансового оздоровления банков - через прямую докапитализацию компании за счет средств ЦБ или привлечение сторонних инвесторов.

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Подходы к санации страховщиков обсуждались в четверг на заседании экспертного совета по страхованию при Банке России, сообщает пресс-служба регулятора.

"(Механизм санации) будет использоваться в отношении компаний, уход которых с рынка может привести к росту социальной напряженности или возникновению системных проблем как на страховом рынке в целом, так и в отдельно взятом регионе", - цитирует пресс-служба директора департамента страхового рынка Игоря Жука.

Также участники экспертного совета обсудили возможность санировать страховщиков за счет средств компенсационных фондов, которые формируются профессиональными объединениями страховщиков.

Введение процедуры финансового оздоровления на страховом рынке направлено на поддержание стабильности отрасли и станет действенным механизмом защиты прав и интересов страхователей, отмечается в сообщении ЦБ. Для реализации данного механизма потребуется внесение изменений в законодательство о банкротстве и в отдельные законодательные акты.

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