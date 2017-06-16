Бабич: механизм сотрудничества ПФО с Китаем в формате "Волга-Янцзы" набирает обороты

ХЭФЭЙ /Китай/, 16 июня. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Механизм взаимодействия регионов Приволжского федерального округа (ПФО) с Китаем в формате "Волга-Янцзы" набирает обороты и уже наработан опыт успешно решенных вопросов. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич, возглавляющий российскую делегацию на открывающемся 16 июня в городе Хэфэй (восточная провинция Аньхой) втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате "Волга-Янцзы".

"Самое главное достижение - это то, что появился такой эффективный формат взаимодействия. Идет общение между нашими регионами, появился алгоритм, когда возникает предложение, оно на соответствующем уровне оценивается и, если оно признается потенциально интересным, как для одной, так и для другой стороны, то в короткие сроки и без каких-то дополнительных административных усилий реализуется между китайскими и российскими компаниями. Вот это главный результат и он сейчас набирает обороты, люди научились работать совместно, появился элемент доверия и успешный опыт уже решенных вопросов", - сказал полпред.

"Если создается какое-то производство, то важно, чтобы оно в максимально короткий срок локализовывалось на нашей территории. Мы очень внимательно работаем над тем, чтобы и наша продукция также поставлялась на экспорт, это касается сельхозпродукции и продукции пищевой переработки, машиностроительного комплекса. Наши предприятия становятся ориентированными на экспорт, учитывая, что рынок китайский огромный, и в этой связи тоже есть большие перспективы", - подчеркнул Бабич, добавив, что чрезвычайно важно для российской стороны также взаимодействие по тем высоким технологиям, которых нет в РФ.

"Необходимо добиваться того, чтобы те договоренности, которые уже достигнуты между регионами и конкретными предприятиями, реализовывались, чтобы повышался уровень доверия. Это очень важная составляющая. Как только люди начинают друг друга понимать на психологическом уровне, сразу этот элемент доверия распространяется и на работу в экономической сфере", - заявил Бабич.

Полпред подчеркнул, что не видит особых препятствий для дальнейшего развития сотрудничества с китайскими регионами. "Видно, что есть результат, люди понимают, что хотят с одной и с другой стороны, понимают, как этого добиваться", - сказал он, обратив внимание, что первое время процесс адаптации проходил тяжело. "Сейчас есть понимание приоритетов и того, что мы эти приоритеты будем очень четко выдерживать", - заявил Бабич, добавив, что на данном этапе задача властей уже просто создать режим наибольшего благоприятствования для реализации утвержденных и согласованных проектов, чтобы бизнес договаривался между собой самостоятельно и находил оптимальные решения.

Отвечает интересам экономик двух стран

По словам Бабича, образованный пять лет назад формат сотрудничества "Волга-Янцзы" получил колоссальное развитие, а реализуемые проекты отвечают интересам экономик обеих стран.

"Я очень рад, что наш формат, который был образован пять лет назад, получил такое колоссальное развитие", - сказал он, сообщив, что результатом работы стало подписание 27 межрегиональных соглашений. В проработке, по его словам, находятся 68 инвестиционных проектов, 21 из них - в высокой стадии подготовки и 47 прорабатываются для последующей реализации в регионах. Бабич также указал на 77 проектов в гуманитарной сфере, из которых порядка 40 уже реализовано по образовательным программам и обменам, а также в сфере культуры.

"Очень важно, что мы наши проекты сгруппировали таким образом, чтобы они отвечали интересам экономик обеих государств", - сказал он, уточнив, что они реализуются в самых перспективных отраслях промышленности и сельского хозяйства, пищевой обработке, производстве продуктов питания, строительных материалов, оборудования, машиностроении и станкостроении.

В своем выступлении полпред обратил внимание и на активное развитие взаимодействия по линии молодежных обменов. Молодежный форум, который в этом году проходит уже в четвертый раз, подчеркнул Бабич, стал постоянно действующим форматом.

Он также выразил благодарность китайской стороне за реконструкцию и восстановление православного храма Александра Невского в городе Ухань. "Он уже полностью восстановлен на средства китайской стороны", - сказал Бабич, добавив, что в ближайшем будущем храм будет использоваться в качестве объекта для проведения культурных обменов между Россией и Китаем.

Сопредседателями совета выступают Михаил Бабич и член Госсовета КНР Ян Цзечи. В заседании принимают участие представительные делегации регионов Приволжского федерального округа. Среди них Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская и Самарская области, а также представители МИД РФ, Министерства экономического развития, Минкультуры и Федерального агентства по туризму.