"Ъ": комитет Госдумы отклонил поправку о внесудебной блокировке "зеркал" сайтов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике отклонил поправку к закону "Об информации", допускавшую внесудебную блокировку копий пиратских интернет-ресурсов (так называемых зеркал) по заявлению правообладателей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Рассмотрение заявлений правообладателей о блокировке "зеркал" Минкульт предлагал взять на себя. Как пояснил газете руководитель комитета Леонид Левин, предложение Минкульта не было поддержано Минкомсвязью, Роскомнадзором, правовым управлением аппарата ГД и представителями интернет-индустрии. Также из законопроекта убрана процедура ограничения доступа к пиратским сайтам на основании приказа Мосгорсуда - новые поправки передают это решение в ведение Минкомсвязи.

По итогам заседания комитет одобрил семь из восьми поправок к законопроекту об ускоренной блокировке "зеркал" пиратских сайтов и рекомендовал его к принятию во втором чтении. В частности, инициировать процедуру блокировки "зеркал" смогут как федеральные органы исполнительной власти, так и правообладатели. Поисковые системы будут обязаны удалять из результатов поиска данные сайтов.

В марте Госдума приняла законопроект, направленный на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете, в первом чтении. Второе чтение запланировано на 16 июня. В случае принятия закон начнет действовать 1 октября 2017 года.