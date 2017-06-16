"Ъ": комитет Госдумы отклонил поправку о внесудебной блокировке "зеркал" сайтов

Facebook внедряет новые технологии борьбы с пропагандой терроризма в соцсетиОбщество 16 июня, 7:25
Фильм Оливера Стоуна "Интервью с Путиным": цельный портрет человека и политикаПолитика 16 июня, 7:25
В Москве и области ожидается до 18 градусов тепла, местами небольшой дождьМосква 16 июня, 6:03
Майкл Фелпс признался, что проблемы с психикой доводили его до отчаянияСпорт 16 июня, 5:52
Bild: группа Scooter выступит в Крыму, несмотря на критику в ФРГ и угрозы из КиеваКультура 16 июня, 5:49
Путин: американцы особенно агрессивно вмешивались в российские выборы в 2012 годуПолитика 16 июня, 5:28
Боксер Ковалев досрочно покинул пресс-конференцию перед боем с УордомСпорт 16 июня, 5:24
В Инчхоне состоялась лития по погибшим морякам крейсера "Варяг"Общество 16 июня, 5:08
Путин рассказал, что родители гордились его достижениямиОбщество 16 июня, 5:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по информационной политике отклонил поправку к закону "Об информации", допускавшую внесудебную блокировку копий пиратских интернет-ресурсов (так называемых зеркал) по заявлению правообладателей. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".
Рассмотрение заявлений правообладателей о блокировке "зеркал" Минкульт предлагал взять на себя. Как пояснил газете руководитель комитета Леонид Левин, предложение Минкульта не было поддержано Минкомсвязью, Роскомнадзором, правовым управлением аппарата ГД и представителями интернет-индустрии. Также из законопроекта убрана процедура ограничения доступа к пиратским сайтам на основании приказа Мосгорсуда - новые поправки передают это решение в ведение Минкомсвязи.
По итогам заседания комитет одобрил семь из восьми поправок к законопроекту об ускоренной блокировке "зеркал" пиратских сайтов и рекомендовал его к принятию во втором чтении. В частности, инициировать процедуру блокировки "зеркал" смогут как федеральные органы исполнительной власти, так и правообладатели. Поисковые системы будут обязаны удалять из результатов поиска данные сайтов.
В марте Госдума приняла законопроект, направленный на пресечение нелегального распространения и использования аудиовизуальных произведений в интернете, в первом чтении. Второе чтение запланировано на 16 июня. В случае принятия закон начнет действовать 1 октября 2017 года.