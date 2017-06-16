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Полпред в ЦФО: индустриальный электротехнический парк будет создан в Брянске

Экономика и бизнес
16 июня, 12:16 UTC+3 КУРСК КУРСК 16, июня. /ТАСС

Открытие промпарка на базе завода полупроводниковых приборов ожидается к концу года, сообщил начальник департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко

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КУРСК, 16 июня. /ТАСС/. Индустриальный парк со специализацией электроника и электротехника будет создан в Брянске, сообщил в пятницу полпред президента в ЦФО Александр Беглов на Среднерусском экономическом форуме. По данным брянских властей, центр заработает к концу года, на приобретение оборудования выделено около 300 млн рублей.

"В регионах ЦФО находится половина всех действующих в России индустриальных парков, уделяется в регионах внимание созданию цифровых технологий. Так, в Брянске будет открыт промпарк по электронной и электротехнической промышленности", - сказал полпред.

Как рассказал корреспонденту ТАСС начальник департамента экономического развития Брянской области Сергей Лысенко, открытие промпарка электротехнической промышленности ожидается к концу года. "Сейчас мы ведем закупку оборудования для малого и среднего бизнеса, который будет работать в промпарке в качестве резидентов", - сообщил Лысенко.

Он пояснил, что закупка ведется из средств, которые Брянская область получила по программе поддержки и развития субъектов малого предпринимательства, напомнив, что региону выделена рекордная среди всех субъектов сумма в 350 млн рублей, еще около 50 млн направлено из областного бюджета.

Промпарк заработает на базе завода полупроводниковых приборов и займется задачами, связанными с радиоэлектроникой, точной металлообработкой, приборостроением. В результате реализации проекта до 2026 года объем налоговых поступлений от резидентов промпарка составит 2,5 млрд рублей, будет создано более 700 рабочих мест. Как сообщил Лысенко, в парке есть заявки на работу от резидентов, также два крупных региональных машиностроительных предприятия выразили заинтересованность в получении продукции, которая будет производиться в промпарке, но сейчас закупается заводами за рубежом.

Бегов также отметил, что сейчас в России делается акцент на поддержку тех компаний, которые являются носителями цифровых разработок и технологий, имеющих сквозной межотраслевой эффект.

Главной темой сегодняшнего форума, который проходит в Курске, стало развитие экономики в цифровом пространстве, данные вопросы обсуждают более 2 тысяч представителей власти и бизнеса из России, Китая, Бразилии, Чехии и других стран.

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