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Хабаровский край представил в Китае проект разработки золотосеребрянного месторождения

Экономика и бизнес
16 июня, 13:30 UTC+3 ХАРБИН ХАРБИН 16, июня. /ТАСС

Возможности привлечения китайских инвестиций в проект оцениваются в 2,4 млрд рублей

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ХАРБИН, 16 июня. /ТАСС/. Хабаровский край представил на российско-китайском ЭКСПО проект разработки золотосеребрянного месторождения Нони в Верхнебуреинском районе. Возможности привлечения китайских инвестиций в проект оцениваются в 2,4 млрд рублей, сообщил в пятницу на стенде региона в Харбине заместитель министра международного и межрегионального сотрудничества региона Максим Тарасов.

"Инвестиционное предложение потенциальным китайским партнерам по участию в проекте строительства горно- обогатительного комплекса на месторождении Нони в Верхнебуреинском районе оценивается в 2,4 млрд рублей. На месторождение работает российская компания, проект движется в намеченные сроки, начало добычи планируется уже в этом году", - сказал Тарасов.

Ожидается, что комплекс сможет перерабатывать в год 160 тыс. тонн руды и производить 800 кг золота и 3,1 тыс. кг серебра (соответственно 25,7 тыс. и 99,7 тыс. унций). На реализацию проекта строительства требуется $35 млн, 20% из них планируют вложить акционеры компании "Нони" (входит в ГК "Золотая лига"). Срок окупаемости проекта после запуска ГОКа составит два года, прогнозируемая выручка - $255 млн.

Месторождение Нони имеет лицензионную площадь 4,5 кв. км. Компания "Нони" является держателем лицензии на разведку и добычу золота на одноименном месторождении до 2022 года. Начало добычи руды открытым способом ранее планировалось на 2017 год.

Запасы золота по месторождению - 7,9 тонны со средним содержанием 4,86 г/т, серебра - 40 тонн с содержанием 21 г/ т. Потенциал прироста запасов по золоту составляет свыше 40 тонн. Компания ведет геологоразведочные работы на месторождении с 2006 года, с 2014 года проект строительства ГОКа вошел в перечень приоритетных инвестпроектов Хабаровского края.

IV российско-китайское ЭКСПО открылось в Харбине 15 июня и продлится до 19 июня. В выставке принимают участие более 60 российских корпораций, предприятий малого и среднего бизнеса, а также представительства 13 регионов РФ. Площадь экспозиции РФ составит 3,3 тыс. кв.м.

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