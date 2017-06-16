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Госдума продлила порядок обязательных досудебных претензий по ОСАГО до 2019 года

Экономика и бизнес
16 июня, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Принятие нормы было необходимо, потому что Госдума не успевает принять закон о финансовом омбудсмене, который будет заниматься досудебным разрешением споров по ОСАГО

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, продлевающий срок действия порядка обязательных досудебных претензий по ОСАГО с 1 июля 2017 года до 1 января 2019 года.

Норма, вносящая изменения в закон об ОСАГО, была оформлена в виде поправки ко второму чтению закона об отмене требования листинга облигаций ЦБ для допуска к торгам.

Принятие нормы было необходимо, потому что Госдума не успевает принять закон о финансовом омбудсмене, который будет заниматься досудебным разрешением споров по ОСАГО, разъяснил председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

Претензионный порядок предполагает, что автовладелец, который не согласен с размером выплаты или с отказом в выплате по ОСАГО, или недоволен сроком и качеством выполнения страховой компанией своих обязательств, до того, как подавать иск в суд, должен обратиться с претензией к страховщику. Компания должна принять решение об удовлетворении претензии в течение 10 рабочих дней, и только если вопрос остался нерешенным, гражданин может идти в суд.

Такой порядок был введен в 2014 году для снижения числа судебных разбирательств и уменьшения злоупотребления правом недобросовестными автоюристами. Для нормы был установлен срок действия - до 1 июля 2017 года, так как в это время шла работа над законом о финансовом омбудсмене. Госдума рассчитывает в течение 2017 года принять закон о финансовом омбудсмене, поскольку соответствующие поправки уже рассматриваются в правительстве, сказал Аксаков.

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