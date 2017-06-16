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Минвостокразвития создаст фонд поддержки технологий в ближайшие три месяца

Экономика и бизнес
16 июня, 15:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, концепция острова Русский предусматривает развитие острова, прежде всего, как образовательного, научного кластера

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Министерство по развитию Дальнего Востока создаст в ближайшие три месяца Фонд поддержки технологий дополнительно к ориентированной на инновации концепции развития острова Русский. Об этом в пятницу сообщил ТАСС глава ведомства Александр Галушка.

"Мы планируем в ближайшие три месяца запустить Фонд поддержки технологий. На прошлой неделе программа развития острова Русский у нас вышла. Правительство ее утвердило. Планируется, что на острове Русский на базе университета, которым там есть, будет создаваться площадка для стартапов, для новых инновационных, технологичных начинаний", - сказал он.

Ранее министр отмечал, что новые инвестиции, которые сейчас привлечены на Дальний Восток, более чем на 75% - несырьевые. Это переработка ресурсов, сельское хозяйство, транспорт, логистика.

Ранее сообщалось, концепция острова Русский предусматривает развитие острова Русский, прежде всего, как образовательного, научного кластера. Общий объем ее инвестиций составляет 53 млрд рублей. При этом концепция предполагает развитие острова в основном за счет средств частных инвесторов при минимальном расходовании бюджетных средств - только на создание инфраструктуры.

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