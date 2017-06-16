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ЦБ предлагает создать специальный фонд для санации страховщиков

Экономика и бизнес
16 июня, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Предполагается, что претендовать на санацию смогут те, чье банкротство будет угрожать стабильности или приведет к социальной напряженности на рынке или в регионе

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Банк России предлагает создать специальный фонд и управляющую компанию для введения механизма санации на страховом рынке, следует из материалов к экспертному совету по страхованию, который прошел в четверг в Банке России (есть в распоряжении ТАСС).

УК будет использовать деньги фонда и заниматься финансовым оздоровлением страховщиков, выполняя функции временной администрации.

Ранее ЦБ сообщил о разработке механизма санации страховщиков, который будет аналогичен новому механизму финансового оздоровления банков. Как следует из материалов, санировать страховщиков предполагается путем прямой докапитализации Банком России (и затем продавать новому собственнику) или с привлечением стороннего инвестора.

"Банк России создает фонд, состоящий из денежных средств Банка России, обособленных от остального имущества, отчисления в который формируются на основании решения совета директоров Банка России", - говорится в материалах.

При прямой докапитализации ЦБ будет оказывать финансовую помощь санируемому страховщику при условии приобретения Банком России и/или инвестором от 75% акций компании, а также прекращения обязательств компании перед топ-менеджментом. Кроме того, уставный капитал страховщика решением ЦБ будет уменьшен до реального размера капитала, а при отрицательном значении - до 1 рубля. Менеджмент и собственник отстраняются от управления страховщиком, оно передается управляющей компании фонда.

"Конечной целью управления страховой организацией, прошедшей процедуру рекапитализации, является ее продажа новому владельцу на открытом аукционе, проводимом Банком России", - говорится в материалах ЦБ.

Если санировать компанию будет сторонний инвестор, он должен будет купить 75% или более акций страховщика. Центробанк вправе оказывать такому инвестору финансовую помощь, если он соответствует требованиям ЦБ.

Претендовать на санацию смогут страховщики, чье банкротство будет угрожать стабильности или приведет к социальной напряженности на рынке или в отдельном регионе. Решать вопрос о санации регулятор будет после появления признаков финансовой неустойчивости у такой компании.

Эффективность деятельности УК будет ежегодно оцениваться Национальным финансовым советом и главным аудитором Банка России.

Введение санации потребует внесения изменений в закон об организации страхового дела, закон о банкротстве, о Центральном банке, и в Трудовой кодекс.

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