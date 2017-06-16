Центробанк прогнозирует рост ВВП России в III квартале на уровне 1,3%

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП России в III квартале этого года на уровне 1,3%. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"Что касается ВВП, мы действительно чуть повысили наш прогноз, но он остается чуть ниже, чем прогноз Минэкономразвития. И по III кварталу примерно 1,3%", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2017 году до 1,3-1,8% с 1-1,5%. По мнению ЦБ, экономический рост в настоящее время приближается к потенциальному уровню. Однако одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах.