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Центробанк прогнозирует рост ВВП России в III квартале на уровне 1,3%

Экономика и бизнес
16 июня, 15:32 дата обновления: 16 июня, 15:43 UTC+3

Таким образом, ЦБ повысил свой прогноз, но он остается "чуть ниже, чем прогноз Минэкономразвития", уточнила Эльвира Набиуллина

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП России в III квартале этого года на уровне 1,3%. Об этом сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Банка России.

"Что касается ВВП, мы действительно чуть повысили наш прогноз, но он остается чуть ниже, чем прогноз Минэкономразвития. И по III кварталу примерно 1,3%", - сказала она.

Ранее сообщалось, что Банк России повысил прогноз темпов роста ВВП в 2017 году до 1,3-1,8% с 1-1,5%. По мнению ЦБ, экономический рост в настоящее время приближается к потенциальному уровню. Однако одним из ограничений является ситуация на рынке труда, где уже наблюдаются признаки дефицита кадров в отдельных сегментах.

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Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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