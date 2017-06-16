Глава ЦБ видит основания для повышения суверенного кредитного рейтинга РФ

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина считает, что основания для повышения суверенного кредитного рейтинга РФ есть. Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.
"Мы не учитывали изменения кредитного рейтинга в нашем прогнозе, мы достаточно консервативно относимся ко всем показателям. Но если рейтинг будет повышен - а на мой взгляд, для этого вполне есть основания и обоснования - то это может повысить в целом инвестиционную привлекательность российских активов, рубля", - сказала она.
Если повышение рейтинга все-такие произойдет, то оно будет происходить плавно, отметила глава ЦБ.
В марте международное рейтинговое агентство Standard & Poor's (S&P) повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу РФ до "позитивного" со "стабильного", подтвердив долгосрочный кредитный рейтинг в иностранной валюте на уровне "ВВ+". Fitch подтвердило рейтинг на инвестиционном уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. В феврале агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу РФ с "негативного" на "стабильный".