"Швабе" внедрит телемедицинские технологии в пяти регионах России

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" договорился о внедрении телемедицинских технологий в Калмыкии, Республике Алтай, Брянской, Смоленской и Тульской областях. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
"Речь идет о комплексе "Кардиометр-МТ", программно-аппаратном комплексе "Акушерство и неонатология" и коляске-трансформере для людей с ограниченными возможностями. Внедрение телемедицинских технологий способствует повышению доступности медицинской помощи населению, что имеет особое значение в области развития системы здравоохранения РФ", - сообщил заместитель генерального директора "Швабе" Иван Ожгихин.
Сегодня комплексы для телемедицины функционируют в девяти регионах РФ. Комплекс "Акушерство и неонатология" способен автоматизировать работу всех участников отрасли родовспоможения и представляет собой оборудование как для перинатального мониторинга в роддомах и перинатальных центрах, так и для дистанционного мониторинга жизненных показателей матери и плода вне медицинских учреждений.
Комплекс "Кардиометр-МТ" позволяет врачам дистанционно и в оперативном режиме проводить онлайн-консультации, принимать решения по тяжелым случаям, вести электронные карты пациентов.