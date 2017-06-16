Миллер переизбран председателем совета директоров "Газпром нефти"

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Совет директоров "Газпром нефти" проголосовал за переизбрание Алексея Миллера председателем совета директоров, говорится в сообщении компании.

Ранее акционеры "Газпром нефти" на годовом собрании 9 июня переизбрали совет директоров компании в прежнем составе. В действующий состав совета входят 13 директоров, в том числе глава "Газпром нефти" Александр Дюков, глава "Газпрома" Алексей Миллер, заместители председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев, Андрей Круглов, Кирилл Селезнев, Николай Дубик, Всеволод Черепанов, заместители руководителей департаментов "Газпрома" Владимир Алисов и Марат Гараев, а также глава департамента по управлению имуществом и корпоративным отношениям "Газпрома" Елена Михайлова, член совета директоров "Газпрома" Михаил Середа, экс-губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков, председатель совета директоров "Газпром газомоторное топливо" Сергей Фурсенко.

Крупнейшим держателем пакета акций "Газпром нефти" является "Газпром". Ему напрямую и косвенно принадлежит 95,68% от общего количества обыкновенных акций компании. Остальной пакет обыкновенных акций (4,32%) распределен между миноритарными акционерами - физическими и юридическими лицами.

Основные виды деятельности "Газпром нефти" - разведка месторождений углеводородов, добыча и реализация нефти и газа, а также производство и сбыт нефтепродуктов.