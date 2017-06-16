САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил возможность фиксации цены на газ для Белоруссии.

"Фиксированных цен (на газ) вообще не бывает, - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. - А уж тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными. А принципы определения цены - они, естественно, должны быть нами согласованы, поэтому будем двигаться, обсуждая все вопросы, в том числе валюту платежа".

Медведев добавил, что в энергетической сфере у двух стран "всегда есть какие-то вопросы, сомнения и какая-то информация". Он рассказал, что передал белорусскому премьеру Андрею Кобякову обеспокоенность РФ поставками нефтепродуктов железнодорожному транспорту. "Белорусские коллеги обещали в этой ситуации разобраться", - отметил глава кабмина.