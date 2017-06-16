Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.06:
$ 57.74
€ 64.46
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев исключил возможность фиксации цены на газ для Белоруссии

Экономика и бизнес
16 июня, 17:37 дата обновления: 16 июня, 17:52 UTC+3

При этом премьер РФ отметил, что принципы определения цены будут согласованы

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил возможность фиксации цены на газ для Белоруссии.

"Фиксированных цен (на газ) вообще не бывает, - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. - А уж тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными. А принципы определения цены - они, естественно, должны быть нами согласованы, поэтому будем двигаться, обсуждая все вопросы, в том числе валюту платежа".

Медведев добавил, что в энергетической сфере у двух стран "всегда есть какие-то вопросы, сомнения и какая-то информация". Он рассказал, что передал белорусскому премьеру Андрею Кобякову обеспокоенность РФ поставками нефтепродуктов железнодорожному транспорту. "Белорусские коллеги обещали в этой ситуации разобраться", - отметил глава кабмина.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Газовая дипломатия
Страны
Россия Белоруссия
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: Путин отвечает, Макрон голосует, Забивака спускается в метро
Трое из Венеции: Тициан, Тинторетто, Веронезе
Путешествие корреспондента ТАСС по знаменитому туристическому маршруту
Фото
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
8
Milan Red: уникальный спорткар, придуманный крымским дизайнером
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК изъял всю медицинскую документацию по делу онкобольной из Апатитов
2
РФ разрешила использовать водительские права, выданные в Белоруссии
3
Обратившаяся к Путину девушка с онкологией из Апатитов экстренно госпитализирована
4
Мизулина назвала беспределом ситуацию с погибшим в ДТП "пьяным" мальчиком
5
СК возбудил дело на экспертов, заявивших об опьянении 6-летнего ребенка, погибшего в ДТП
6
Реакция мировых СМИ на "Прямую линию с Владимиром Путиным"
7
Генпрокуратура организовала проверки в трех регионах РФ после "Прямой линии" с Путиным
Темы дня
Загрузка...
Реклама