Bild: умер Гельмут КольМеждународная панорама 16 июня, 18:15
МИД РФ: попытки применить опыт Хорватии в "мирной реинтеграции" непродуктивны в ДонбассеПолитика 16 июня, 18:10
В ДТП с автобусами в Ростовской области четыре человека погибли и 32 пострадалиПроисшествия 16 июня, 18:07
В РАНХиГС выступит известный политолог Джошуа Такер с лекцией о тени коммунизмаНовости партнеров 16 июня, 18:02
Ласицкене: недостаток конкуренции и сырая погода помешали выступить лучше в ЖуковскомСпорт 16 июня, 18:01
Российские баскетболистки с победы над сборной Латвии стартовали на чемпионате ЕвропыСпорт 16 июня, 17:55
Российские шпажисты завоевали золото ЧЕ в командном турниреСпорт 16 июня, 17:43
Британский хакер признался во взломе спутниковых телефонов ПентагонаМеждународная панорама 16 июня, 17:42
"Матч ТВ" покажет церемонию открытия Кубка конфедераций в прямом эфиреСпорт 16 июня, 17:40
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил возможность фиксации цены на газ для Белоруссии.
"Фиксированных цен (на газ) вообще не бывает, - заявил он на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Союзного государства РФ и Белоруссии. - А уж тем более в условиях свободного рынка эти цены не могут быть фиксированными. А принципы определения цены - они, естественно, должны быть нами согласованы, поэтому будем двигаться, обсуждая все вопросы, в том числе валюту платежа".
Медведев добавил, что в энергетической сфере у двух стран "всегда есть какие-то вопросы, сомнения и какая-то информация". Он рассказал, что передал белорусскому премьеру Андрею Кобякову обеспокоенность РФ поставками нефтепродуктов железнодорожному транспорту. "Белорусские коллеги обещали в этой ситуации разобраться", - отметил глава кабмина.