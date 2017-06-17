Путин: падение цен на нефть стимулировало развитие производства и сельского хозяйства в РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июня. /ТАСС/. Снижение мировых цен на нефть послужило стимулом роста промышленности и сельского хозяйства в России. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, снявшему четырехсерийный документальный фильм "Интервью с Путиным". Премьерный показ этого фильма завершился в четверг, а в пятницу в США в издательстве Hot Books выпущена книга с полными текстами интервью.
"Наши усилия нацелены на то, чтобы изменить структуру экономики административными и финансовыми средствами, - отметил он (цитата приводится в переводе с английского - прим. ТАСС). - Мы уже начали пожинать плоды, но этого еще недостаточно, чтобы изменить структуру. Сейчас цены на нефть и газ упали с более чем $100 до менее чем $30, то есть более чем в три раза. С одной стороны - трудно обеспечить поступления в бюджет. С другой стороны созданы стимулы для развития промышленного и сельскохозяйственного производства и именно этим мы и занимаемся".
"Мы поддерживаем некоторые отрасли промышленности, которые переживают трудности, строительство, автомобилестроение, - добавил он. - Но в целом мы пытаемся добиться так называемого импортозамещения".
"Эта стратегия не нацелена на то, чтобы ликвидировать импорт, - пояснил он. - Ее цель - организовать производство высокотехнологичной продукции в стране. В прошлом мы могли приобрести все за средства, полученные от продажи нефти. Однако это подрывало стимулы для внутреннего развития. Сейчас правительство стремится поддержать высокотехнологические отрасли, помочь как гражданским, так и военным отраслям. И хочу заметить, что мы добиваемся в этом успеха".