В Астане на крышах остановок автобусов поставили солнечные батареи

АСТАНА, 18 июня. /Корр. ТАСС Юлия Нитченко/. Солнечные батареи установили на крышах пяти остановок автобусов в столице Казахстана. Экспериментальный проект призван за счет экономии энергии разгрузить городские электросети.

"Солнечные батареи, установленные на крыше остановок, аккумулируют дневной свет. Благодаря этому остановка освещает себя сама. В день установке удается накопить почти 800 ватт", - рассказали в пресс-службе администрации города Астаны.

Как подсчитали специалисты, даже в сильные зимние морозы, крытые остановки с солнечными батареями могут обогреваться за счет собственных ресурсов. В администрации города отметили, что на воплощение в жизнь этого технологичного замысла не было потрачено бюджетных денег. "Проект является пилотным и полностью осуществляется за счет средств частных инвесторов", - уточнил специалист Управления энергетики Астаны Кали Бекзат, слова которого приводит пресс-служба.

Пока солнечные батареи появились на пяти городских остановках, расположенных рядом с торгово-развлекательными центрами "Керуен сити", "Хан шатыр", "Азия парк", а также около Центра материнства и детства. В управлении энергетики Астаны не исключают, что до конца года число "умных" остановок увеличится.

Новый проект перекликается с темой "Энергия будущего" международной выставки "ЭКСПО-2017", которая проходит в столице Казахстана с 10 июня по 10 сентября и направлена на развитие альтернативных источников энергии. В мероприятии участвуют 115 государств и 22 международные организации. Ожидается, что экспозицию посетят свыше 2 млн человек.