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Глава Минприроды ожидает скорого открытия новых месторождений на шельфе Восточной Арктики

Экономика и бизнес
18 июня, 17:53 дата обновления: 18 июня, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

По оценкам специалистов, к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать от 20% до 30% всей российской нефтедобычи

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Сергей Донской

Сергей Донской

© Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской уверен, что в ближайшее время на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых может быть открыто множество новых месторождений углеводородов. Так глава Минприроды отреагировал на сообщение компании "Роснефть" об открытии крупного источника нефти и газа в этом регионе.

"Уже можно говорить о существенном притоке нефти, а значит, об уникальном открытии, вполне возможно, крупнейшего месторождения на шельфе, - написал министр на своей странице в сети Facebook. - Ждем новых открытий теперь от соседей. Коллеги обещают порадовать отрасль в самое ближайшее время! Мы были уверены, что крупнейшие открытия этого года будут именно на Хатанге!"

Донской поздравил коллег и отметил, что при бурении поисковой скважины "Центрально-Ольгинская-1" на шельфе Хатангского залива использовалось горизонтально направленное бурение, осуществленное с суши.

Минприроды России  ожидает, что "Лукойл" в ближайшее время также откроет крупные месторождения на Хатанге.

Ранее стало известно, что в ходе бурения самой северной на российском арктическом шельфе поисковой скважины "Центрально-Ольгинская-1" на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых в Восточной Арктике "Роснефть" открыла новое месторождение углеводородов, объем ресурсного потенциала которого пока не уточняется.

"Роснефть" приступила к бурению скважины "Центрально- Ольгинская-1" в начале апреля. Старт поисковому бурению дал президент РФ Владимир Путин в ходе телемоста с главой "Роснефти" Игорем Сечиным. Сечин отмечал, что ресурсный потенциал только по морю Лаптевых, по оценке специалистов, составляет 9,5 млрд тонн нефтяного эквивалента. По его словам, по результатам сейсморазведочных работ, в море Лаптевых выявлено в четыре раза больше перспективных структур, чем предполагалось ранее: 114 против 28.

По оценкам специалистов, к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать от 20% до 30% всей российской нефтедобычи.

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