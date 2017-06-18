Катар не прекратит поставки газа в ОАЭ, несмотря на блокаду

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 18 июня. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Катар не прекратит поставки природного газа в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), несмотря на блокаду, введенную в отношении Дохи соседними государствами, в том числе ОАЭ. Об этом заявил в интервью телеканалу Al Jazeera генеральный директор государственной корпорации Qatar Petroleum Саад Шерида аль-Кааби.

"Катар не перекрыл газ ОАЭ, несмотря на наличие исключительных обстоятельств, освобождающих от договорных обязательств в случае форс-мажора, в том числе блокады", - сказал он. При этом аль-Кааби подчеркнул, что Доха продолжит поставки голубого топлива в ОАЭ.

Катар ежедневно поставляет 2 млрд кубических футов (56,6 млн кубометров) природного газа в ОАЭ с гигантского месторождения North Field по трубопроводу Dolphin.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Катаром, объяснив это якобы поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова, а Иордания и Джибути понизили уровень диппредставительства. Ряд стран заявили о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе считают эти действия неоправданными, а обвинения в свой адрес - беспочвенными.