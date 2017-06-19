Минфин рассмотрит вопрос подключения новых банков к продаже ОФЗ при падении продаж

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Минфин РФ может рассмотреть расширение списка банков, продающих облигации федерального займа (ОФЗ) для населения в случае замедления темпов продаж. Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов Сергей Сторчак, принимающий участие во встрече глав финансовых ведомств стран БРИКС.

"Если сейчас начнется замедление темпов продаж, естественно встанет вопрос о том, чтобы изучить причины и посмотреть за счет подключения новой клиентской базы новых банков подтолкнуть продажи", - сообщил Сторчак.

Замминистра уточнил, что итоги первой недели размещения второго выпуска облигаций для населения еще не подведены, но, по предварительным сведениям, продажи "несколько затормозились".

Минфин РФ объявил о размещении с 6 июня дополнительного выпуска ОФЗ для населения (ОФЗ-н) объемом 15 млрд руб. по номиналу.

Первый выпуск ОФЗ-н Минфин России разместил в апреле также в объеме 15 млрд рублей. Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых и превосходит ставки по депозитам в коммерческих банках. При этом государство гарантирует возврат всех вложенных средств в любой момент времени по первому требованию инвестора, поскольку ОФЗ-н являются долгом российского правительства. Физические лица с апреля смогут приобрести ОФЗ-н в любом из примерно 1400 отделений Сбербанка и ВТБ 24 по всей стране.