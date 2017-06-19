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Минфин надеется на интерес американских инвесторов к евробондам РФ

Экономика и бизнес
19 июня, 8:27 дата обновления: 19 июня, 9:37 UTC+3 ШАНХАЙ 19, июня. /ТАСС

Ведомство в этом году планирует разместить новый выпуск евробондов на $3 млрд и обменять старые выпуски на новые еще на $4 млрд

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ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Минфин России надеется, что американские инвесторы проявят интерес к евробондам РФ, размещение которых состоится в скором времени. Об этом сообщил журналистам в кулуарах встречи министров финансов стран БРИКС глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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"Как правило, такими инвесторами (по покупке евробондов - прим. ред.) являются инвесторы из известных западных компаний, в первую очередь американских. Посмотрим. Надеемся, что и в этот раз при осуществлении заимствований эти инвесторы проявят интерес к нашим бумагам", - сказал министр.

"Кстати, скоро выпустим наши $3 млрд", - добавил он.

Силуанов в ответ на вопрос, повлияет ли на размещение возможное распространение санкций США на долговые бумаги РФ, отметил, что "закон пока не принят". "Он одобрен только нижней палатой. Там было поручение рассмотреть возможность распространить ограничения на долговые обязательства РФ. Посмотрим, как будут дальше развиваться события", - резюмировал министр.

Ранее замглавы Минфина Сергей Сторчак сообщил, что ведомство не будет проводить дополнительных встреч с инвесторами по вопросу возможного распространения санкций США на суверенные бумаги России. "Ничего не будем, уже давно от роуд-шоу отказались. Наши риски все хорошо знают, необходимости популяризации этого инструмента тоже нет", - сказал Сторчак, отвечая на соответствующий вопрос.

Замминистра отметил, что оценить влияние возможного распространения санкций на суверенные бумаги на предстоящий выпуск евробондов "сложно, не зная до конца предмета, содержания, а самое главное, механизма имплементации". "Мы не знаем содержания возможных санкций, учитывая то, что они идут в увязке с санкциями против Ирана", - пояснил он.

Как сообщалось ранее, Сенат США на этой неделе проголосовал за расширение санкций в отношении России. В частности, если санкции будут расширены, российские банки не смогут получать у американских компаний и физических лиц финансирование сроком более 14 дней (сейчас 90 дней), а срок финансирования российских нефтегазовых компаний сократится до 30 дней. Кроме того, в документе о расширении санкций в отношении РФ на сайте Конгресса США говорится, что в будущем санкции могут быть наложены и на государственный долг России. Один из пунктов документа гласит, что в течение 180 дней казначейство США и управление Нацразведки должны предоставить Конгрессу детальный доклад о потенциальных последствиях расширения санкций США на ОФЗ, евробонды и деривативы.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник, Минфин России сохраняет планы по размещению евробондов на $3 млрд в конце июня, несмотря на возможное расширение санкций США на российские суверенные ценные бумаги. 

Минфин в этом году планирует разместить новый выпуск евробондов на $3 млрд, а также обменять старые выпуски на новые еще на $4 млрд.

Размещать бумаги на $3 млрд будет "ВТБ Капитал", проводить обмен - Sberbank CIB и Газпромбанк. Аналитики Sberbank CIB писали в обзоре, что осень - наиболее логичный период для обмена евробондов

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