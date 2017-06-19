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Силуанов: страны БРИКС изучают вопрос о создании рейтингового агентства

Экономика и бизнес
19 июня, 10:15 UTC+3 ШАНХАЙ ШАНХАЙ 19, июня. /ТАСС

Глава Минфина РФ также сообщил, что страны БРИКС договорились о создании фонда облигаций объемом $10 млрд

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Министр финансов РФ Антон Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ШАНХАЙ, 19 июня. /ТАСС/. Страны-члены БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) рассматривают возможность создания рейтингового агентства. Об этом сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов на встрече министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС в Шанхае.

"Рассматривали вопрос о создании рейтингового агентства. Здесь мнения разошлись. Наша позиция такая - нужно создавать единое агентство для пятерки стран БРИКС. Но оно будет работать только во внутренней пятерке, а нам нужно иметь рейтинги мировые, чтобы привлекать инвесторов с мировым именем", - сказал он.

"Для наших внутренних инвестиций, облигаций, которые будут выпускать корпораты, финансовые институты, можно будет использовать признание рейтинговых агентств, созданных в нашей стране. А если мы говорим о страновой оценке, оценке наших выпусков национальных бумаг для международных инвесторов, то это требует мировых рейтингов", - заявил Силуанов, добавив, что на сегодняшней встрече была достигнута договоренность о "более подробном изучении этого вопроса".

Создание фонда облигаций

По словам Силуанова, страны БРИКС также договорились о создании фонда облигаций объемом $10 млрд для стран, которые не имеют значительного уровня долговых выпусков. Доля российского участия в этом проекте составит 18%.

"Обсуждали стандартные вопросы по макроэкономике, ситуацию в странах членах БРИКС, по развитию НБР (Новый банк развития - прим. ТАСС), принятию новых проектов", - сказал Силуанов о содержании встречи.

"В том числе обсуждался вопрос нового фонда облигаций. В этом фонде должны участвовать национальные банки. Объем фонда $10 млрд, определены соответствующие квоты", - уточнил министр, добавив, что фонд создается для поддержки долгового рынка стран - членов БРИКС. "Это предложение было инициировано китайским председательством, и наш регулятор, Центральный банк, не возражал против такого решения", - подчеркнул он.

По его словам, для России данный фонд вряд ли будет играть какую-то существенную роль, учитывая выпуск облигаций. "Кстати, скоро выпустим наши $3 млрд", - сказал Силуанов, пояснив, что планируемый фонд - "больше страховочный механизм для стран, которые не имеют значительного уровня долговых выпусков". "Для нас доля, которая приходится на Россию - 18% - не существенна", - пояснил министр.

"Основную часть долговых заимствований мы осуществляем на внутреннем рынке, без участия внешних рынков. Общий объем заимствований чуть меньше $30 млрд, на внешнем рынке - $3. Для нас это участие в общей инициативе в рамках БРИКС. Средства будут гарантировать национальные выпуски, гарантировать большую надежность тех бумаг, которые будут выпускать страны", - резюмировал Силуанов.

Как сообщил ТАСС источник в российской делегации, предполагается, что Китай станет крупнейшим инвестором фонда. Его доля составит $3,5 млрд. Россия, Бразилия и Индия вложат по $1,8 млрд, а остальные средства поступят из ЮАР.

Формат БРИКС

БРИКС - неформальное межгосударственное объединение, целью которого является развитие последовательного, активного, прагматичного, открытого и транспарентного диалога и сотрудничества между странами. Участники объединения также согласовали такие принципы деятельности, как неблоковый характер и ненаправленность против третьих сторон. Инициатором создания объединения выступила Россия.

С 2009 года проводятся ежегодные саммиты, поочередно в странах-членах. Первый официальный саммит состоялся в Екатеринбурге в июне 2009 года. Страна-организатор саммита является председателем объединения и обеспечивает координацию всей текущей деятельности. Следующая встреча лидеров стран объединения состоится в начале сентября в городе Сямэнь (восточная провинция Фуцзянь).

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