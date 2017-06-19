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"Ведомости": МЭР предложило новый подход к дивидендам госкомпаний

Экономика и бизнес
19 июня, 10:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин подтвердил, что предложения обсуждаются в министерстве

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Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

Министр экономического развития РФ Максим Орешкин

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Минэкономразвития разработало дифференцированный подход к выплатам дивидендов для компаний с государственным участием: для тарифных госкомпаний, для госкомпаний с большими инвестпрограммами и для государственных банков. Об этом сообщает в понедельник газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника, а также на министра экономического развития Максима Орешкина, который подтвердил изданию, что предложения обсуждаются в министерстве.

Первое направление - это дивиденды тарифных монополий. В настоящее время тариф должен покрыть издержки инвестпрограммы. Минэкономразвития предлагает в тариф добавлять и дивиденды.

Второе направление - дивиденды госкомпаний с большими инвестпрограммами. На них госкомпании ссылаются, добиваясь снижения дивидендов. Минэкономразвития предлагает независимую оценку инвестпрограмм и по ней определять дивиденды.

Госдума рассматривает правительственный законопроект о технологическом и ценовом аудите инвестпроектов монополий, отмечает издание. Изначально законопроект был не против заниженных дивидендов, а против завышенных тарифов. По нему инвестпрограммы правительство должно утверждать с учетом мнения независимых экспертов. Монополии должны предоставить всю необходимую информацию, ссылки на коммерческую тайну не принимаются, а если есть государственная тайна, то аудит проведут эксперты с доступом к ней. При этом, экспертов должна выбрать сама компания. В Госдуме есть возражения, что такой аудит затормозит инвестиции, отмечает замминистра экономического развития Николай Подгузов.

Третье направление - это дивиденды госбанков. Они будут зависеть от нового норматива достаточности капитала. В настоящее время МЭР и ЦБ работают над ним. Дивиденды не должны выплачиваться, когда капитал ниже этого ориентира, а любая прибыль, которая делает капитал выше ориентира, должна выплачиваться в виде дивидендов, отметил Максим Орешкин: "Даже если дивиденды составят большую часть прибыли".

В апреле правительство РФ поручило госкомпаниям инфраструктурного, нефтегазового и оборонно-промышленного комплекса направлять на дивиденды не менее 50% прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

До 2016 г. госкомпании выплачивали дивиденды в размере 25% чистой прибыли. Однако в 2016 г. в качестве антикризисной меры было принято решение повысить планку до 50% от чистой прибыли по РСБУ или МСФО. Минфин предлагал установить эту норму бессрочно.

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Орешкин, Максим Станиславович
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